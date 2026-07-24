El Govern preveu que el 60% dels veïns evacuats pel forat de l'L9 al Putxet tornin a casa en dues setmanes
- Els veïns de gairebé dos terços dels habitatges desallotjats podran tornar a casa abans de mitjans d’agost
- La Generalitat també habilitarà un dispositiu específic per assessorar els inquilins que vulguin acollir-se a la suspensió temporal del pagament del lloguer
Bones notícies pels veïns evacuats a causa de l’esvoranc relacionat amb les obres de l’L9 del metro al barri del Putxet. El Govern calcula que els veïns del 60% dels habitatges podran tornar a casa en el termini de dues setmanes. Així ho ha explicat la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz, durant una atenció als mitjans aquest divendres des de la plaça Frederic Soler.
Dels vuit edificis que van ser desallotjats per motius de seguretat, els residents de dos immobles ja han pogut tornar als seus habitatges. Segons les previsions de l’executiu català, la reincorporació progressiva dels veïns continuarà durant els pròxims dies, a mesura que avancin les inspeccions i els treballs tècnics per garantir l’estabilitat de la zona.
“🏡 Més veïns i veïnes afectats per l'esvoranc de l'L9 podran tornar la setmana que ve a casa.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 24, 2026
🔸 Es tracta d'un edifici sencer amb 4 locals.
🔸 Ja representarien el 60 % dels habitatges que es van haver d'evacuar. pic.twitter.com/npxewyRbAQ“
La setmana vinent, retorn en un tercer edifici
La Generalitat ha detallat que la setmana vinent està previst que els veïns d’un tercer edifici puguin tornar a casa. Es tracta de la finca situada al carrer Rubinstein, número 6, que inclou 11 habitatges i quatre locals comercials.
Aquest retorn suposarà un nou pas en la recuperació de la normalitat al barri, afectat des que es va detectar l’esvoranc vinculat als treballs de la línia 9 del metro.
Un quart immoble, abans del 9 d’agost
La previsió del Departament de Territori és que els residents d’un quart edifici també puguin accedir de nou als seus habitatges durant la setmana següent. En aquest cas, es tracta de l’immoble situat al carrer Sant Gervasi de Cassoles, 54, format per 31 habitatges i un local.
Si es compleixen els terminis previstos, aquest retorn es produiria abans del 9 d’agost, una data clau per a bona part dels afectats.
Més controls al carrer després de revisar els edificis
La Generalitat també iniciarà aquesta setmana proves addicionals al carrer afectat per l'esvoranc per verificar l'estat del subsòl, després d'haver centrat fins ara els esforços en el control dels edificis evacuats. El director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramón Ramírez, ha assegurat que l'evolució dels immobles és "positiva" i que totes les inspeccions tècniques efectuades fins ara han donat resultats favorables.
“Cada vegada que es rep una notificació per una esquerda es fa una inspecció específica per determinar si està relacionada amb les obres o no“
Les esquerdes detectades no comprometen l'estructura
Segons ha explicat, els moviments detectats als edificis es mantenen sota control i les anàlisis realitzades fan pensar que el terreny es troba en bones condicions. Tot i això, per prudència es duran a terme sondejos geofísics per confirmar l'estat del subsòl i descartar qualsevol incidència. "Cada vegada que es rep una notificació per una esquerda es fa una inspecció específica per determinar si està relacionada amb les obres o no", ha argumentat Ramírez davant les denúncies dels veïns de l'aparició de noves esquerdes, i ha afegit que gairebé tots els habitatges disposaven d'una inspecció prèvia, fet que permet comparar els resultats actuals i comprovar-ne l'evolució. A més, ha indicat que les esquerdes detectades no presenten problemes estructurals.
“🔎 La Generalitat farà més proves addicionals al carrer afectat per l'esfondrament de les obres de L9, després de centrara-se en els edificis:— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 24, 2026
🗣️ Ramón Ramírez, Dr. Infraestructures de @territoricat: "Cada vegada que rebem una notificació i es fa una inspecció per garantir si… pic.twitter.com/R2gXQyYAJS“
Suport als llogaters afectats
Paral·lelament, el Departament de Territori posarà en marxa la setmana vinent un dispositiu d’atenció específic destinat als inquilins afectats per l’evacuació.
L’objectiu és informar i assessorar els llogaters que decideixin acollir-se al dret de suspendre temporalment el pagament del lloguer mentre no puguin fer ús dels seus habitatges. El servei tindrà caràcter puntual i buscarà facilitar els tràmits administratius derivats de la situació excepcional provocada per l’esvoranc