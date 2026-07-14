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Les notícies de RTVE Catalunya

Veïns i comerciants del Putxet afectats per l'esvoranc esperen solucions

  • No es preveu el retorn dels veïns fins divendres, però es podria allargar
  • El Govern assenyala que la causa de l'esvoranc podria ser la manca de formigó en una cavitat
Treballs al barri del Putxet per l'esvoranc del passat 7 de juliol
Treballs al barri del Putxet per l'esvoranc del passat 7 de juliol RTVE
María Bosch
María Bosch

Una setmana després de l'esvoranc de l'L9 al Putxet, els veïns de 94 habitatges continuen sense poder tornar a casa i un total de 16 comerços encara tenen les persianes abaixades. Els comerciants reclamen indemnitzacions "immediates" per les pèrdues econòmiques.

Els veïns no podran tornar a casa mínim fins divendres, tot i que l'alcalde Jaume Collboni no descarta allargar-ne el desallotjament. Els treballs avancen, però fins que no es garanteixi per complet la seguretat, l'Ajuntament no donarà llum verda al retorn dels veïns.

El Govern assenyala que la causa de l'esvoranc de l'L9 podria ser la manca de formigó en una cavitat. El conseller d'Economia no descarta indemnitzacions per als veïns i comerciants afectats.

Els comerços, tancats

Els comerciants afectats han pressionat perquè es tingui en compte la seva situació específica i perquè, si els locals estan en bon estat, puguin reobrir abans que es permeti el retorn general dels veïns als habitatges.

Desallotgen vuit finques del Putxet per un esvoranc de 8 metres
Desallotgen vuit finques del Putxet per un esvoranc de 8 metres

Els afectats, organitzats a través de l'associació de comerciants Barnabasi, esperen que aquest dimarts l'asseguradora comparegui en la reunió prevista i doni garanties sobre els terminis de cobrament.

De moment, els han indicat que existeix una via de reclamació a través de la Generalitat pel lucre cessant, però lamenten que sense una data definitiva de reobertura o un document oficial que acrediti l'afectació no poden iniciar els tràmits.

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