Veïns i comerciants del Putxet afectats per l'esvoranc esperen solucions
- No es preveu el retorn dels veïns fins divendres, però es podria allargar
- El Govern assenyala que la causa de l'esvoranc podria ser la manca de formigó en una cavitat
Una setmana després de l'esvoranc de l'L9 al Putxet, els veïns de 94 habitatges continuen sense poder tornar a casa i un total de 16 comerços encara tenen les persianes abaixades. Els comerciants reclamen indemnitzacions "immediates" per les pèrdues econòmiques.
Els veïns no podran tornar a casa mínim fins divendres, tot i que l'alcalde Jaume Collboni no descarta allargar-ne el desallotjament. Els treballs avancen, però fins que no es garanteixi per complet la seguretat, l'Ajuntament no donarà llum verda al retorn dels veïns.
El Govern assenyala que la causa de l'esvoranc de l'L9 podria ser la manca de formigó en una cavitat. El conseller d'Economia no descarta indemnitzacions per als veïns i comerciants afectats.
Els comerços, tancats
Els comerciants afectats han pressionat perquè es tingui en compte la seva situació específica i perquè, si els locals estan en bon estat, puguin reobrir abans que es permeti el retorn general dels veïns als habitatges.
Els afectats, organitzats a través de l'associació de comerciants Barnabasi, esperen que aquest dimarts l'asseguradora comparegui en la reunió prevista i doni garanties sobre els terminis de cobrament.
De moment, els han indicat que existeix una via de reclamació a través de la Generalitat pel lucre cessant, però lamenten que sense una data definitiva de reobertura o un document oficial que acrediti l'afectació no poden iniciar els tràmits.