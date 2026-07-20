Tornen a casa alguns veïns desallotjats al Putxet per l'esvoranc de l'L9
- Per a la resta de veïns la tornada encara queda lluny perquè s'han de revisar bé els edificis
- El govern habilitarà una línia d'ajuts als comerciants i un fons de compensació per a les famílies
Ja han pogut tornar alguns dels veïns desallotjats fa dues setmanes al Putxet, a Barcelona, per l'esvoranc causat per les obres de l'L9 del metro. Es tracta dels habitatges dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. També han reobert alguns dels comerços afectats.
El primer veï ha estat un restaurador que després de dues setmanes ja pot aixecar la persiana del seu establiment. "M'han entregat el certificat conforme està habitable i ara a començar a netejar i arrencar per a demà tenir-ho tot obert al 100%", assegura Miquel Santamarta, del restaurant Sant Gervasi.
La resta encara trigarà a tornar
Segons els tècnics, no hi ha danys estructurals ni de consideració. Tot i això, per a la resta de veïns la tornada encara queda lluny. "M'han dit quatre setmanes mínim. Tinc esquerdes i la porta no es pot gairebé obrir. Vull tornar a casa, no estic de vancances", diu Teresa, una veïna afectada.
El govern habilitarà una línia d'ajuts als comerciants i un fons de compensació per a les famílies afectades.