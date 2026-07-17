Dilluns tornaran a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 al Putxet
- Dimarts vinent s'aprovarà una línia d'ajuts pels comerciants i un fons de compensació per a les famílies
- La tuneladora de l'L9 continua aturada mentre duren els treballs de consolidació del terreny
Deu dies després de l'esvoranc al Putxet provocat per les obres de l'L9, la Generalitat ha informat que els veïns de dues de les vuit finques desallotjades podran tornar a casa dilluns vinent. Els altres sis edificis continuaran pendents d'inspeccions més exhaustives per descartar qualsevol risc estructural.
“🏚️ Els veïns de 2 de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc de l'L9 al Putxet podran tornar-hi dilluns vinent.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 17, 2026
💸 Hi haurà una línia d'ajuts per als veïns i comerços afectats
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Les primeres finques que es reallotjaran son les dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, les més allunyades de la zona de l'esvoranc. En total, s'hi podran reocupar 11 habitatges i també reobriran quatre locals comercials.
Hi ha un edifici, el número 54, que no podrà ser reallotjat encara perquè en el seu moment no va permetre instal·lar sensors de moviment. Durant aquesta setmana es tramitaran els certificats tècnics que permetran als afectats tornar als seus habitatges.
Línia d'ajuts per a veïns i comerciants
La delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz, ha anunciat també una línia d'ajuts d'emergència específica per als comerços afectats, destinada a cobrir despeses ordinàries com ara el lloguer o les nòmines. Paral·lelament, es crearà un fons de compensació per a les famílies per assumir els costos derivats del desallotjament.
Segons la Generalitat, les mesures s'han acordat amb representants veïnals i dels comerciants, i s'aplicaran de manera diferenciada segons les necessitats de cada col·lectiu. Els veïns que continuïn allotjats en hotels ho continuaran tenint cobert per l’administració.
Les obres, aturades mentre duren les inspeccions
Fa una setmana que s'estan fent comprovacions del terreny i, fins ara, les inspeccions no han detectat cap afectació estructural als edificis. Segons la Generalitat, tots els edificis inspeccionats es troben en bon estat estructural.
Els veïns havien informat de l'aparició d'esquerdes als habitatges, però els tècnics han pogut determinar que són únicament estètiques i no comprometen l'estructura dels edificis. Fins ara, s'han revisat 88 dels 93 habitatges afectats. Els cinc restants encara no s’han pogut inspeccionar perquè no s’ha pogut contactar amb els propietaris.
Pel que fa a la tuneladora de l'L9, continua aturada mentre duren els treballs de consolidació del terreny. La decisió respon a la voluntat de no alterar les dades que registren els sensors instal·lats per controlar els moviments del subsol.