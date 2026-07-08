Els veïns desallotjats del Putxet no tornaran a casa almenys fins dissabte
- L'esvoranc del Putxet obliga a mantenir desallotjats 93 pisos fins dissabte mentre s’estudia l’estabilitat del terreny
- Els bombers han accedit aquest dimecres als locals i habitatges afectats
Els veïns desallotjats del Putxet, encara hauran d'esperar per saber quan podran tornar a casa seva. Un total de 93 habitatges continuen desallotjats després de l’aparició d’un gran esvoranc en un pati interior d’illa relacionat amb les obres de la línia 9 del metro. L’incident va obligar a evacuar vuit finques per precaució i sense registrar ferits.
El director general d’Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, ha confirmat que els veïns no podran tornar a casa “almenys fins dissabte”. Durant aquests dies, els tècnics monitoritzen el terreny per garantir l’estabilitat abans de prendre decisions definitives.
“⚠️ Els veïns del Putxet desallotjats per l'esvoranc no podran tornar a casa almenys fins dissabte | @RTVECatalunya pic.twitter.com/9JThVVdczd“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 8, 2026
Controls tècnics i revisió de locals
Els Bombers de Barcelona han instal·lat una carpa per coordinar les inspeccions i han accedit als locals comercials afectats per detectar possibles danys. Els comerciants mantenen la incertesa, mentre també queda suspesa l’activitat econòmica fins nova avaluació. Aquest dimecres els veïns han pogut entrar als seus habitatges acompanyats per poder recollir algunes pertinences.
“Acaba el formigonatge de l'esvoranc del Putxet— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 8, 2026
🧳 Alguns veïns accedeixen als pisos afectats per recollir les seves pertinences a l'espera que acabin els treballs tècnics.
🎙️ @cmartinvalbuena | @radio4_rne pic.twitter.com/YwNBQrA3gC“
La Generalitat atribueix l’esvoranc a les obres del tram central de la L9 del metro, situades molt a prop del punt de l’afectació. Aquesta nit s'ha completat la injecció de formigó per estabilitzar el forat de vuit mentres de diàmetre i quatre de profunditat i evitar nous moviments del terreny.
Els tècnics insisteixen que l'esvoranc no es pot comparar amb el de fa 20 anys al Carmel perquè el mètode constructiu de la tuneladora és molt diferent.
Serveis socials atenen 85 persones
Durant tres dies es farà un seguiment continu de l’evolució del subsòl. A partir de dissabte, les autoritats faran una nova avaluació tècnica per determinar si els veïns poden tornar als seus domicilis o si cal allargar el desallotjament. Mentrestant, els afectats s’han reallotjat amb familiars, en hotels o amb recursos municipals.
Els serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona han atès fins ara 85 persones afectades pel socavó del Putxet, oferint suport emocional i assessorament en els tràmits amb les asseguradores. Segons ha explicat la directora del CUESB, Maribel del Moral, la majoria de veïns han optat per reallotjar-se amb familiars o amics, fet que ha reduït la necessitat d’allotjament municipal.
Només dues persones han requerit allotjament municipal, una xifra baixa en comparació amb altres emergències. El dispositiu d’atenció social es manté actiu al barri cada dia, de 10 del matí a 9 del vespre, per donar suport continuat als afectats mentre es treballa en un retorn esglaonat als habitatges quan la situació ho permeti.