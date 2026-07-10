Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Les notícies de RTVE Catalunya

Una setmana més fora de casa pels veïns del Putxet

  • Els veïns desallotjats per l’esvoranc de l’L9 no tornaran fins divendres vinent mentre s’analitza el terreny sota els edificis
  • Els tècnics asseguren que l'esfondrament no està relacionat amb avenç actual de la tuneladora i que aquesta no s'ha aturat
Técnicos realizan mediciones topográficas en una calle urbana, uno con estación total y otro con mira, frente a un edificio con cartel "Luxor".
Els tècincs analitzen els moviments de terra a la zona de l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 Gerard Artigas Gerard Artigas
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

Els veïns afectats per l’esvoranc de l’L9 al barri del Putxet hauran d’esperar almenys una setmana més per tornar als seus habitatges. El director general d’Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, ha confirmat que la previsió inicial d’un retorn aquest dissabte queda descartada.

Tot i que les dades apunten a una reducció dels moviments del terreny i una evolució positiva, s’ha optat per examinar el subsòl sota cada edifici. Aquesta revisió, recomanada per experts, busca garantir la seguretat abans de permetre el retorn dels residents.

Continua la peforació

El director no ha volgut entrar a especular sobre les causes de l'accident, però sí que ha manifestat que "l'avenç actual de la tuneladora no està relacionada amb el forat" i que aquest s'ha produït "a la part del túnel ja fet". Ramírez ha volgut deixar clar també que la tuneladora "no ha estat aturada en cap moment" i que va avançant "a la velocitat mínima" per sota dels habitatges. La previsió és que arribi al carrer Rubinstein aquest mes.

Els estudis previs de la infraestructura ja identificaven el punt del Putxet com crític. Segons el geòleg Albert Ventayol, el problema podria derivar d’una sobreexcavació de la tuneladora en una zona on el terreny canvia de granit a pissarra, amb la presència d’una antiga riera que hauria afavorit el col·lapse.

Des del sector de la construcció, el president de la Cambra de Contractistes, Lluís Moreno, defensa a l'ACN que els protocols actuals són segurs, tot i l’incident. Mentrestant, els equips tècnics ja treballen sobre el terreny per completar les comprovacions i reavaluaran la situació divendres vinent.

Malestar i incertesa entre els veïns

Una trentena d’afectats participen cada dia en reunions informatives al Centre Cívic Vil·la Florida. Alguns reclamen més transparència sobre els terminis, les dades tècniques i la cobertura de despeses, mentre que altres expressen desconfiança i reticència a tornar sense garanties clares: "Jo no entraré a casa meva a dormir. Vull saber els números, donar-nos les dades”, ha insistit una d'elles. 

Es noticia: