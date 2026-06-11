Afectacions de trànsit encara actives als voltants de la Sagrada Família
- Les tanques del perímetre de seguretat ja es retiren dels entorns de la basílica
- Les estacions de metro de la L2 i la L5 han recuperat el servei habitual
La multitud als voltants de la Sagrada Família ha marxat, però el rastre del papamòbil encara és visible. Rosselló, Provença i Sardenya continuen aquest dijous immersos en les tasques de desmuntatge, quan Lleó XIV ja és a les illes Canàries.
Els operaris retiren progressivament les tanques que durant les darreres hores han delimitat tot el perímetre de la basílica. La situació és de "normalitat a mitges"; ja s'ha recuperat el servei de metro a la parada tant d'L2 com d'L5 però hi ha diversos desviaments de trànsit.
El carrer Marina i el carrer Provença mantenen restriccions puntuals -tot i que de manera controlada-, i a Sardenya encara es registren afectacions generals a la circulació. Segons les previsions municipals, els talls es mantindran per trams fins a les onze de la nit.
La Sagrada Família reobre les portes
Les afectacions també han condicionat l'accés a la basílica. La Sagrada Família no ha recuperat l'activitat habitual fins aquest migdia, un cop avançades les tasques de retirada del dispositiu desplegat per la visita papal.
Hi ha una elevada afluència de visitants. Molts turistes s'acosten encara atrets pels escenaris que han protagonitzat alguns dels actes més multitudinaris dels darrers anys a la capital catalana: la missa pel centenari de Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist.
A la zona també es manté la vigilància policial, amb presència dels Mossos d'Esquadra i altres efectius de seguretat per garantir la normalitat.
L'Ajuntament reivindica l'èxit del dispositiu
El tercer tinent d'alcaldia i responsable de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha defensat aquest dijous el funcionament de l'operatiu. Ha destacat que va mobilitzar 1.900 agents de la Guàrdia Urbana, 230 treballadors de neteja, 60 operaris encarregats de la col·locació de tanques, 60 agents cívics i un centenar d'equips transversals.
Segons les xifres municipals, unes 180.000 persones van seguir els diferents actes del pontífex a la ciutat, de les quals prop de 120.000 es van concentrar al llarg del recorregut del papamòbil pels carrers Rosselló i els entorns de l'avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.
"Recuperem l'orgull de ciutat, que era el que volíem", ha assegurat Batlle, que ha qualificat "d'extraordinari" el desenvolupament de la visita i ha comparat l'impacte ciutadà d'alguns dels actes amb el record de la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992.