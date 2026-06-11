El papa Lleó XIV s'acomiada de Barcelona i vola cap a les Canàries
- El pontífex anca la seva estada a Catalunya amb un missatge de pau i concòrdia
- Ara viatja cap a les Illes Canàries, última etapa d’un viatge marcat per l’atenció a la realitat migratòria
El papa Lleó XIV ha deixat Barcelona aquest dijous al matí després de poc més de dos dies de visita institucional i pastoral. Ho ha fet deixant un missatge centrat en la concòrdia, la pau i la dignitat humana, eixos que han marcat una agenda intensa de 26 hores a la capital catalana.
Després de sortir del Palau Episcopal, on s’ha allotjat durant la seva estada, el pontífex s’ha dirigit a l’aeroport del Prat per emprendre el vol cap a Gran Canària. L’avió ha enlairat a les 8.45 hores, amb destí a la base aèria de Gando, on està previst que arribi cap a les 11.50 (hora peninsular).
“🛫 ✝️ L’avió de Lleó XIV s’enlaira des del Prat cap a Canàries després de dos dies de visita a Catalunya pic.twitter.com/jvVjvUElpd“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 11, 2026
Un comiat institucional al Prat
Abans de l’embarcament, el papa ha estat acomiadat per diverses autoritats institucionals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat el comiat, acompanyat del ministre d’Indústria, Jordi Hereu, i del president del Parlament, Josep Rull, així com de representants de l’Església catalana, com el cardenal Joan Josep Omella.
“🔴 Última hora. El papa Lleó XIV s'acomiada de Catalunya.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 11, 2026
✈️ El pontífex marxa en avió des de l'aeroport del Prat, rumb a les Canàries | #papaBarcelonaRTVE @cafedidees_rtve pic.twitter.com/DD5WIq1QYv“
"Ahir des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Barcelona, es va il·luminar el món. Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món", ha expressat Illa qui ha agraït la visita del papa Lleó XIV a Catalunya.
“🗣️"Ahir des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Barcelona, es va il·luminar el món. Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món"— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 11, 2026
🔴El president Illa agraeix la visita del papa Lleó XIV a Catalunya | #papaBarcelonaRTVE @cafedidees_rtve pic.twitter.com/ywdAgEZnrs“
Aquest acte ha posat punt final a una visita que ha deixat imatges destacades, com les salutacions des del balcó del Palau Episcopal o la contemplació de la Sagrada Família, que el papa ha elogiat com a “llum per al Mediterrani”.
Missatge de pau i referència a la Sagrada Família
En les seves últimes hores a la ciutat, Lleó XIV ha insistit en la necessitat de treballar per la pau i la justícia social. També ha fet referència a l’obra d’Antoni Gaudí, demanant que la torre principal de la Sagrada Família esdevingui “un far que il·lumini el món”.
La seva estada ha estat marcada per un discurs espiritual, però també per la voluntat d’acostar-se a la ciutadania, en una imatge que reforça el caràcter proper del pontífex.
Destí històric: primera visita papal a les Canàries
Amb la sortida de Barcelona, el papa posa rumb a les Illes Canàries, en una visita històrica, ja que serà la primera vegada que un pontífex trepitgi l’arxipèlag.
El viatge té un fort component humanitari. A Gran Canària, Lleó XIV visitarà el moll d’Arguineguín, un dels punts clau en l’arribada de migrants per la ruta atlàntica. Aquesta etapa respon al compromís que ja havia expressat el seu predecessor, el papa Francesc, davant la crisi migratòria a la zona.
Durant la seva estada a les Canàries, el pontífex mantindrà trobades amb migrants i participarà en diverses celebracions litúrgiques. Entre els actes més destacats hi ha una missa multitudinària que es preveu com a cloenda del viatge abans del retorn a Roma.
Així, Lleó XIV culmina el seu viatge a Espanya amb una agenda que combina espiritualitat i compromís social, amb una atenció especial a una de les principals emergències humanitàries del moment.