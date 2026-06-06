Jordi Faulí, sobre la Sagrada Família: "Gaudí reconeixeria el projecte com a seu"
- Parlem de la innovadora tècnica de la pedra tesada, la construcció de la façana de la Glòria o el conflicte per la gran escalinata
- El centenari de la mort de l'arquitecte modernista coincideix amb la culminació de la Torre de Jesucrist i la visita del papa Lleó XIV
El 10 de juny de 1926 moria atropellat per un tramvia el màxim exponent del modernisme a escala internacional: Antoni Gaudí. L'autor de joies com la Casa Batlló, la Casa Milà o el Park Güell deixava un llegat arquitectònic únic, però també la continuïtat de la gran obra que avui dia corona Barcelona.
Des de fa més d'una dècada la Sagrada Família es troba en mans de l'arquitecte Jordi Faulí. El director del projecte treballa per seguir els patrons originals de Gaudí, respectant les seves lleis per assolir una obra bella, sostenible i eficaç.
Analitzem el passat, el present i el futur de la construcció amb l'home que porta les regnes de la majestuosa basílica.
L'herència del llegat
· Què suposa assumir la continuïtat de l'obra de Gaudí?
"Tinc la responsabilitat de construir el projecte que Gaudí va definir, i fer-ho amb qualitat i de manera fidedigna a les seves idees".
· Quines són les grans aportacions de Gaudí a la història de l'arquitectura?
"Va crear els edificis pensant en cadascun d'ells de manera individual, en els usuaris, en el lloc on es construïen, en l'expressivitat que tindrien i en el benestar de les persones que els veurien i els viurien. Són edificis que expressen la manera de ser de la gent i que arriben al cor de les persones perquè estan pensats, precisament, per a elles".
La geometria i la tecnologia del segle XXI
· Per què va triar Gaudí elements com els arcs catenaris o funiculars?
"Sempre cercava estructures equilibrades per als seus edificis. Volia un espai litúrgic basilical amb una nau molt lluminosa, i buscava que l'estructura estigués a l'interior per deixar les parets lliures per a les finestres i l'entrada de llum. Després d'una llarga investigació, va proposar columnes inclinades que es van ramificant com si fossin arbres per suportar tot el pes superior de les bovedes, les cobertes i, en el cas de les columnes centrals, el pes de les sis torres del temple".
· Quina ha estat la decisió tècnica més important per fer possible la Torre de Jesucrist de 172,5 metres d'alçada?
"En el projecte de les sis torres centrals, vam pretendre que la pedra tingués un paper estructural important. Gràcies al treball conjunt d'enginyers i arquitectes, vam arribar a la tècnica de la pedra tesada. Les torres es construeixen amb grans panells de pedra on les filades estan lligades per l'interior amb unes barres d'acer tesades. Amb aquest sistema, la pedra adquireix una resistència superior a l'habitual i permet aguantar els esforços de la normativa actual pel que fa a gravetat, sisme i vent".
· Gaudí treballava amb esbossos, dibuixos i maquetes, i avui dia feu servir impressió 3D o el sistema LiDAR. S'assembla la vostra manera de treballar a la seva?
"Gaudí va concretar el projecte amb formes geomètriques i matemàtiques perquè pensava que la basílica se seguiria construint en un futur. I el procés que se seguia aleshores és molt similar al del dibuix informàtic d'ara. Per exemple, en el cas de les bòvedes, es parteix dels hiperboloides que fan de lluernaris, s'estudia la seva intersecció i, a partir d'aquestes línies d'intersecció, se situen línies rectes de la mateixa geometria per inserir paraboloides al mig".
El futur de la façana de la Glòria i l'encaix urbà
· Quins són els passos més imminents en la construcció de la façana de la Glòria?
"Per a la façana de la Glòria, Gaudí va proposar una estructura completament diferent de la de les façanes del Naixement i de la Passió. En aquestes dues, les torres arriben directament fins al fonament. A la de la Glòria només arriba al terra la part interior de les torres, mentre que la part exterior queda suspesa a 30 o 40 metres d'alçària. Pròximament hem de construir uns arbres de columnes, semblants als de l'interior, que seran els encarregats de donar suport a la meitat d'aquestes torres".
· Què es trobarà el visitant quan estigui acabada?
Veurà realitzada en pedra la maqueta que Gaudí va deixar: un conjunt de 16 grans llanternes de pedra de forma hiperbòlica que s'eleven des dels laterals (des dels 20 metres d'alçària fins als 80 metres a la part central). Serà un conjunt de llanternes il·luminades pel sol que apareixeran com si floressin, comunicant una sensació d'elevació que expressa l'anhel i l'esperança de la vida eterna".
· Queda pendent la construcció de la gran escalinata, que es projecta sobre uns terrenys amb habitatges. En quin punt es troba aquest conflicte urbanístic?
"És necessari un diàleg amb Ajuntament i afectats. El nostre objectiu és aconseguir construir l'escala, juntament amb els dos monuments, un dedicat a l'aigua i l'altre al foc. Alhora volem trobar una solució que sigui justa per als veïns".
La impressió de Gaudí
· Si Gaudí pogués aixecar el cap i veure la Sagrada Família avui dia, què diria?
"Crec que d'entrada reconeixeria el seu projecte, perquè realment és el seu. Segurament estaria satisfet i agraït de veure que tota una societat, un poble i tanta gent durant molts anys han mantingut aquest afany i aquesta persistència per continuar la construcció".