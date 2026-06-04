Els comptes d'Illa superen el primer tràmit amb el suport d'ERC i Comuns
- La majoria de la investidura s’ha imposat a Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança, que volien rebutjar els comptes
- Els pressupostos s’aprovaran definitivament durant el ple que acaba el proper 2 de juliol.
El Parlament de Catalunya ha rebutjat les esmenes a la totalitat als pressupostos del Govern de Salvador Illa per al 2026, permetent que els comptes superin el primer tràmit. Els 68 vots de PSC, ERC i Comuns han estat suficients per frenar les iniciatives de Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana, que buscaven aturar la tramitació.
Malgrat les diferències polítiques, PSC, ERC i els Comuns han tornat a evidenciar una aliança estratègica que garanteix estabilitat al Govern. El suport dels republicans i dels comuns dona oxigen a l’executiu d’Illa, que aconsegueix així mantenir viu el seu projecte en una fase clau de la legislatura.
Crítiques de l’oposició
L’oposició ha carregat durament contra els comptes. Junts, PP i Vox han rebutjat el model pressupostari i han criticat tant el PSC com els seus socis. També CUP i Aliança Catalana han expressat el seu desacord, qualificant els comptes d’insuficients i allunyats de les seves prioritats polítiques.
Calendari: camí fins al juliol
Amb aquest primer pas superat, els pressupostos encaren ara la fase de debats en comissió, on els grups disposen de 20 dies per presentar esmenes parcials. El calendari preveu la votació definitiva entre el 30 de juny i el 2 de juliol, tot i que podria endarrerir-se si es demana un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries.
“🏛️ El Parlament rebutja les esmenes a la totalitat als pressupostos del Govern gràcies als socis d'investidura | @RTVECatalunya pic.twitter.com/0WtSoLdkf9“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 4, 2026
Pressió pel finançament a Madrid
En paral·lel, el Govern ha intensificat la pressió sobre Junts i PP al Congrés perquè no bloquegin la reforma del sistema de finançament, considerada clau per incrementar els recursos de la Generalitat. L’executiu vol assegurar així millores estructurals de cara als futurs pressupostos i reforçar els serveis públics.