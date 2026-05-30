Un miler de denúncies per grafitis a trens durant l'any 2025
- Renfe calcula que la neteja dels combois genera una despesa de 7,4 milions d'euros
- L'operadora ferroviària reforça la seguretat en punts crítics de pintades, com Montcada-Bifurcació o l'Estació de França
Renfe va registrar prop d'un miler de denúncies per grafitis a trens a Catalunya el 2025, segons fonts de la companyia. En concret, van comptar 970 actes vandàlics i, també al llarg de l'any passat, van netejar 55.100 metres quadrats de superfície de combois, cosa que va generar a l'operadora una despesa de 7,4 milions d'euros.
En els últims mesos s'ha introduït un nou producte per a eliminar pintades, cosa que ha reduït el temps de neteja d'un grafiti d'una hora a 15 minuts, aproximadament, i ha augmentat el volum de les pintades eliminades.
Renfe també treballa per a prevenir vandalismes, i recentment ha reforçat la vigilància amb drons i una unitat canina, especialment en els punts més crítics, com Montcada-Bifurcació o Estació de França.
Punts crítics de la xarxa
L'estació de Montcada-Bifurcació és la més afectada pel fenomen de les pintades, amb 31 incidències des de principis d'any. La segueix l'Estació de França, amb 23. Les estacions de Cornellà o de Granollers Centre no es queden lluny, amb 22, una més que la de Sant Vicenç de Calders.
Renfe reconeix que les pintades els fan immobilitzar una mitjana de dos trens per dia, sovint per grafitis que dificulten la visió del maquinista, cosa que no vol dir cancel·lacions de servei, sinó que han d'activar combois de reserva, o han de transformar un tren doble, amb dues unitats acoblades, en un de simple.
En total, l'any passat, 1,4 milions de viatgers es van veure afectats per retards, reduccions de capacitat o bé modificacions d'horari derivats d'actes vandàlics.
Les tasques de neteja es fan exclusivament a 5 estacions: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. Només a la instal·lació de la capital ripollesa i a la de Barcelona a tocar del parc de la Ciutadella, les neteges es fan a peu d'andana, mentre que a les altres 3 es fan en zones més apartades dels usuaris.
Segons Renfe, en els propers mesos s'habilitaran nou punts més arreu del país per a l'eliminació de pintades, per reduir el temps de desplaçament dels combois als llocs preparats per a aquestes tasques.
Noves mesures
A banda d'actuar després dels fets, fonts de Renfe expliquen que volen millorar l'experiència dels passatgers evitant nous grafitis, amb diverses estratègies. D'una banda, tenen 6 serveis diaris dinàmics que actuen de nit per a controlar intrusions i que, asseguren, estan contribuint a baixar els incidents en els darrers dos mesos.
Alhora, reconeixen que en el primer trimestre de l'any, les alteracions del servei de Rodalies van provocar que més combois estiguessin parats i això va facilitar la feina als autors de grafitis.
També en els últims mesos s'han incorporat drons i s'ha fet una prova pilot de vigilància amb una unitat canina, i en els propers mesos l'operadora, en col·laboració amb Adif, el Departament de Territori i els Mossos d'Esquadra, de continuar lluitant contra les pintades afegint càmeres volumètriques i d'infrarojos als punts més crítics. Les càmeres activarien els drons quan percebessin moviment.