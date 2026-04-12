El Govern endurirà les multes contra els grafitis als trens fins als 900.000 euros
- La Proposició de Llei de modificació de la Llei ferroviària enceta la seva tramitació aquesta setmana al Parlament
- La neteja de trens a Catalunya va costar 11,6 milions l'any 2023, l'equivalent a 32.000 euros diaris, segons Renfe
Posar fre al vandalisme a la xarxa ferroviària catalana. Aquest és l'objectiu que busca el Govern amb el nou règim sancionador que endurirà les multes per grafitis i altres danys en trens, infraestructures i material ferroviari que hauria d'estar en vigor abans de l'estiu.
La reforma s’inclou en una proposició de llei de modificació de la Llei ferroviària, que iniciarà la tramitació parlamentària la setmana vinent.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defensat que el canvi normatiu vol transmetre un “missatge de no impunitat” davant els actes vandàlics en l’àmbit ferroviari, que provoquen incidències recurrents i afecten un servei públic essencial per a la ciutadania.
Multes de fins a 900.000 euros
El nou règim preveu sancions de fins a 900.000 euros en els casos més greus, quan el vandalisme afecti directament el servei de transport públic. Les infraccions lleus podran ser sancionades amb multes de fins a 18.000 euros, les greus fins a 90.000 euros i les molt greus fins al límit màxim establert.
Segons dades de Renfe, la neteja de grafitis als trens va tenir un cost d'11,6 milions d’euros l’any 2023, l’equivalent a uns 32.000 euros diaris. A aquesta despesa s’hi sumen les alteracions del servei, els retards, la reducció de material disponible i els costos extraordinaris de manteniment.
Afectacions al Metro
Una pràctica que evidentment també afecta altres serveis ferroviaris. Netejar els grafitis del metro de Barcelona va costar l'any passat més de 400.000 euros. Això tot i haver-se reduït significativament els vandalismes pel que fa a superfície afectada (de 50.000 m² el 2020 a menys de 10.000 aquest 2025), i el nombre de trens afectats ha passat de 737 a 220. També va caure la despesa: dels 2,1 milions d’euros el 2020 als 418.824 euros de l'any passat.
La neteja de grafitis requereix un procediment especialitzat, diferent del rentat habitual. Es realitza en zones específiques de la xarxa i utilitza decapants, llances d’aigua a pressió, raspalls de niló i productes neutralitzadors. Tot plegat exigeix equips de protecció individual i circuits separats per evitar contaminar les depuradores.
En el procés s’arriben a utilitzar fins a 400 litres d’aigua, bona part recuperada de la neteja convencional.
Aplicació abans de l’estiu
Paneque ha indicat que la modificació legal quedarà aprovada abans de l’estiu, fet que permetrà aplicar el nou règim sancionador de manera immediata.
La llei considera les pintades en trens i infraestructures ferroviàries com a infraccions greus o molt greus, en funció de l’afectació al servei.
Passaran a considerar-se "infraccions greus" totes aquelles conductes que "destrueixin deteriorin, alterin o modifiquin qualsevol obra o instal·lació de la via fèrria, dels seus elements funcionals o de qualsevol element del servei, inclòs tot el material rodant".
També es tipificaran com a infraccions greus "la realització de pintades en la infraestructura ferroviària o al material rodant que comportin el seu deslluïment i que requereixin l'aturada total o parcial de forma que s'alteri el normal funcionament de la infraestructura ferroviària".