L'oposició força Collboni a obrir el diàleg amb treballadors municipals en vaga
- El ple aprova una proposició votada per tots els grups, tret del PSC i Vox, mentre els sindicats es manifestaven davant l'Ajuntament
- El tinent d'alcalde Albert Batlle recorda que el conveni es va aprovar al gener amb el suport del 80% dels representants dels treballadors
L'oposició ha aconseguit tirar endavant una proposició que reclama al govern municipal de Jaume Collboni l'obertura "immediata" d'espais de diàleg amb els col·lectius de treballadors municipals en vaga, com ara els professionals dels serveis socials, les oficines d'atenció ciutadana o les escoles bressol.
La iniciativa s'ha aprovat aquest divendres en un ple extraordinari convocat a petició de Junts, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana. El text s'ha aprovat amb els vots a favor dels grups impulsors del ple i també del Partit Popular. El govern i Vox hi han votat en contra.
“🏛️ El ple de l'Ajuntament de Barcelona aprova obrir espais de diàleg amb els col·lectius de treballadors municipals en vaga— RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 29, 2026
🟢 Vots a favor: Junts, BComú, ERC i PP
🔴 Vots en contra: PSC i Vox
🗣️ Cristina Roca || @CGTCatalunya
🗣️ Miquel Rubio || @LaIntersindical pic.twitter.com/TBW3Be7ccb“
El tinent d'alcalde Albert Batlle, responsable de Règim Intern, ha admès que són conscients del "malestar", però ha criticat que els sindicats contraris al conveni laboral aprovat al gener, com la CGT, la Intersindical i Ábacos, "no han posat sobre taula cap proposta seriosa".
A més a més, ha recordat que el conveni es va aprovar per una àmplia majoria, amb els vots a favor de 12 dels 15 representants sindicals, sumant els de CCOO, UGT i CSIF. Per a Batlle seria un "precedent perillós" que es vulgui donar espai "a la part més bel·ligerant i minoritària del conflicte", en relació amb el ple extraordinari i les demandes de la resta de sindicats.
El debat ha tingut lloc amb una protesta a les portes de l'Ajuntament protagonitzada precisament per treballadors municipals en vaga. La protesta l'han convocat la CGT i la Intersindical, que critiquen la manca de diàleg i l'empitjorament de les condicions per als col·lectius d'atenció directa a la ciutadania com les OAC, els serveis de feminismes o els serveis socials.