Segona jornada de vaga dels professionals de les llars d'infants després del "silenci administratiu"
- Els professionals del 0-3 reclamen que se'ls reconegui com una etapa educativa essencial
- La reunió amb Educació prevista pel 29 de maig ha estat anul·lada en dues ocasions
"El 0-3 no pot més". "No som guarderia, som educació". Els professionals de la llar d'infants de Catalunya protagonitzen una nova jornada de vaga, després de la manifestació del passat 7 de maig. Aquest cop han iniciat la marxa des de Plaça Universitat fins a la Plaça Sant Jaume.
“📢 Els professionals del 0-3 tornen a manifestar-se a Barcelona para exigir una dignificació salarial, el reconeixement d’aquesta etapa educativa i més recursos | @EnsenyamentUSOC @bressols_lluita @RTVECatalunya pic.twitter.com/4uI2qa3MyK“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 20, 2026
Reclamen reconeixement
Els centenars de professionals de l'etapa educativa 0-3 reclamen millores laborals i més recursos per a les escoles bressol i exigeixen al Departament d'Educació que assumeixi la gestió de les escoles infantils i que reconegui plenament el 0-3 com una etapa educativa essencial, és a dir, la seva condició com a educadors.
I afegeixen dignificació salarial, estabilitat laboral, reducció de ràtios i una equiparació de les condicions entre centres públics, privats i externalitzats.
Abans de la mobilització, una quarantena de professionals s'han concentrat també davant la seu del PSC a Barcelona i alguns, fins i tot, han entrat dins l'edifici cridant consignes i enganxant adhesius, fet que ha provocat la intervenció dels Mossos d'Esquadra. Segons la CGT, almenys tres persones han estat identificades.
"Silenci administratiu"
La Plataforma 0-3 denuncia la precarització del sector i assegura que tant el Govern com el Departament d'Educació estan mantenint "silenci administratiu" des de les últimes protestes. Denuncien la seva manca de resposta i la falta de compromís per anul·lar en dues ocasions el dret a reunió, on tenien previst negociar el 29 de maig.
El comitè de vaga espera una gran participació en aquesta segona jornada de mobilitzacions de les escoles bressol. Als centres educatius de 0 a 3 anys de la ciutat de Barcelona el seguiment ha estat del 29,63% de la plantilla, segons dades de l'Ajuntament. Una xifra un 6% superior a la de la convocatòria anterior, que va ser del 23,2%.