Niubó apel·la al "realisme" i defensa que la nova proposta als sindicats segueix el pacte amb CCOO i UGT
- La consellera demana "serenitat" i evita avançar el contingut de la proposta que Educació presenta aquest dimecres
- El Departament insisteix que els acords han de ser "viables i amb base pressupostària"
En el marc de la vaga educativa i les mobilitzacions dels docents per arribar a un acord amb el Govern, la consellera d'Educació, Esther Niubó, manté ferma la seva postura i assegura que la proposta que farà arribar als sindicats dimecres a la Mesa Sectorial "s'emmarca perfectament" en l'acord ja assolit amb CCOO i UGT.
“🪧Els docents tallen la C-17 a Barberà del Vallès en un nou dia de protestes al Maresme, el Vallès Oriental i Occidental.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 19, 2026
👩🏫Forma part de les movilitzacions de final de curs per reclamar millores educatives | @CGTCatalunya pic.twitter.com/VWpuaqgAyL“
Crida a la "serenitat"
Durant la seva compareixença a la comissió d'Educació del Parlament, Niubó reclama "serenitat" i demana "distingir" entre les mesures que es poden aplicar ara i aquelles en les que hauran de seguir treballant en els propers cursos.
La consellera insisteix que el Govern manté la mà estesa al diàleg amb els sindicats, però subratlla que les negociacions han d'anar acompanyades de "realisme".
El Govern "vol arribar a acords amplis", i remarca que aquests han de ser "viables, amb base pressupostària, seguretat jurídica i que es puguin dur a terme". En aquest sentit, defensa que el sistema educatiu "no pot quedar bloquejat mentre no arriba el consens".
Defensa l'acord amb CCOO i UGT
La consellera considera que la reunió de la Mesa Sectorial de la setmana passada representa un "acostament" i confia que la trobada prevista per aquest dimecres permeti continuar avançant en les negociacions.
Tot i això, Niubó evita concretar el contingut de la nova proposta que el Departament ha traslladat als sindicats i insisteix en el pacte ja signat amb CCOO i UGT, que el defineix com "un acord sense precedents".
Pel que fa a les millores laborals, recorda que l'acord incorpora un augment del 30% del complement salarial específic i compensacions per les pernoctacions en colònies i sortides escolars. També torna a posar sobre la taula els 2.000 milions d’euros previstos per desplegar el pacte.