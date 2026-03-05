El sector social fa vaga pel bloqueig del conveni col·lectiu
- Els sindicats exigeixen millores salarials i acabar amb la precarietat dels treballadors
Els treballadors del sector social estan cridats aquest dijous a una vaga per protestar contra el bloqueig en les negociacions del conveni col·lectiu. Els sindicats a CCOO i UGT han fet una concentració a la plaça Tetuan de Barcelona, la CGT davant de la seu de Creu Roja i la Intersindical a l'estació de metro de Barceloneta. Les tres columnes han confluït davant la seu de La Confederació, la patronal majoritària del sector.
En les negociacions per renovar el conveni, la part empresarial ha ofert un increment salarial del 3,5% per a aquest any i pujades similars pels exercicis següents. Però des dels sindicats reclamen que l'augment sigui del 5% durant el 2026 i els anys següents per recuperar poder adquisitiu. La part dels treballadors també reclama l'equiparació salarial amb el personal del sector públic i acabar amb la precarietat del sector.
"Som un sector essencial i se'ns té que valorar igual que sanitat i educació", ha valorat Noelia Jiménez, de la plataforma d'acció social del Camp de Tarragona. La treballadora ha retret que "la patronal no cedeix ni a parlar" i reclama una equiparació salarial amb el sector públic: "Qui s'enriqueix del nostre sou són les empreses privades".
Conveni bloquejat des de fa sis anys
El Conveni d'Acció Social està bloquejat des del 2019 i regula les condicions laborals de professionals de serveis externalitzats o concertats amb l'administració com poden ser centres residencials d’infància i adolescència, serveis d’atenció a persones sense llar, dispositius d’atenció a dones que pateixen violència masclista o recursos per a persones amb discapacitat.
Segons una enquesta de la CGT, el 77% dels treballadors es plantegen deixar el sector per les condicions laborals i que el 61,6% ha estat de baixa mèdica derivada de la feina. Aquest sindicat exposa que a banda de la congelació salarial i la falta de contractes indefinits, els empleats treballen amb ràtios insuficients i amb sobrecàrrega.