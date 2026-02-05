Una quarta part de la població a Catalunya viu en risc de pobresa o exclusió social
- La taxa puja fins al 24,8% el 2025 i trenca la tendència a la baixa iniciada el 2021
- Els menors de 16 anys i la població d’origen estranger són els col·lectius més vulnerables
A casa, a l’escola o al carrer, la precarietat torna a guanyar terreny. El risc de pobresa o exclusió social ja afecta gairebé una quarta part de la població catalana: un 24,8% es trobava en situació de vulnerabilitat el 2025, vuit dècimes més que en 2024.
L'escenari és pitjor entre els infants i els estrangers que són els col·lectius més vulnerables.
Són dades que trenquen tres anys de millora i que situen de nou la desigualtat al centre del debat social i polític.
Els infants, els més exposats
L'augment és generalitzat a tots els grups d’edat, però colpeja amb especial intensitat els menors de 16 anys. En aquest col·lectiu, la taxa s’enfila fins al 36,1%, 1,3 punts més que l'any anterior.
Entre la població de 16 a 64 anys, el risc de pobresa o exclusió social se situa en el 24,5%, nou dècimes més que l’any anterior. En el cas dels majors de 65 anys, la taxa arriba al 17,3%, tres dècimes més.
Bretxa segons l’origen
Les diferències són especialment marcades en funció de la nacionalitat. Gairebé la meitat de la població d’origen estranger (48,6%) viu en risc de pobresa o exclusió social, un increment de 5,9 punts en un sol any. En canvi, entre les persones de nacionalitat espanyola, la taxa baixa lleugerament fins al 17,2%.
Unes xifres que arriben just en el moment en què el Govern impulsa la regularització de migrants com a eina per combatre aquesta situació.
"La regularització de migrants serà un impuls per assolir el pla de 50.000 habitatges: necessitem incorporar gent"
🏗️ Josep Antoni Martínez Zaplana (@ConstructorsBCN) avisa, però que cal professionalitzar el sector | #ElVespre #La2Cat pic.twitter.com/SZofjrfa6E“
L’executiu preveu que la mesura incrementi un 4% la població activa i assegura que pot esdevenir “un dels impactes positius més rellevants dels darrers anys tant per a la competitivitat de l’economia catalana com per a la lluita contra l’exclusió social”.
A Catalunya, el procés podria començar a l’abril i beneficiar entre 120.000 i 150.000 persones migrants.
Privacions i dificultats quotidianes
L’enquesta també mostra que el 8,9% de la població viu en situació de privació material i social severa, una xifra que repunta respecte a l’any anterior. Alhora, el 35,5% de les persones afirma no poder fer front a una despesa imprevista de 900 euros, tres dècimes més que el 2024.
En canvi, alguns indicadors mostren una lleu millora. Baixen fins al 16,8% les llars que no poden mantenir una temperatura adequada, i el 47,3% de la població declara arribar amb dificultat a final de mes, tres dècimes menys que l’any passat.