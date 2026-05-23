Els membres de la Flotilla denuncien vexacions i maltractaments
- A l'arribada a l'Aeroport del Prat relaten vivències i episodis assimilables a la tortura
- Els activistes exigeixen a Espanya i la Unió Europea trencar totes les relacions amb Israel
Els participants de la Global Sumud Flotilla han denunciat haver patit maltractaments durant els dies que han estat retinguts per Israel en una presó d'alta seguretat. La vintena d'activistes han aterrat aquest dissabte al migdia a l'Aeroport del Prat en dos vols procedents d’Ankara i de Dusseldorf. Els esperaven a la terminal 2 un centenar de persones, amb força amics i familiars, que els han rebut entre proclames a favor de Palestina i contra Israel.
“🛬 Tornen a casa una vintena d'integrants de la Flotilla deportats per Israel— RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 23, 2026
📢 Denuncien que durant la seva detenció han estat objecte de maltractament i tortures | @annalladoferrer @gbsumudflotilla pic.twitter.com/EDHZTlWEKr“
"Entres en el túnel del terror, el de la tortura", ha explicat Mi Hoa Lee, que ha detallat que "quatre soldats" i "a les fosques" la van torturar. Ha relatat que a la presó ha viscut i vist com "tancaven una companya en una habitació amb un gos que la va mossegar".
En el seu cas, ha concretat que li van treure el passaport i va passar a ser "un número". La membre de la missió ha dit que "a les fosques" la van colpejar "per tot arreu" i "si no t’aixeques, et peguen, i si ho fas , també i tornes a caure”. Al mateix temps ha denunciat que la van electrocutar amb una pistola "tàser durant tres minuts".
Per la seva part, Xavier Zendrera, que va viatjar amb el vaixell Cabo Blanco, ha confessat sentir-se com en "un camp de concentració" en unes condicions "inhumanes" i en mans de la "Gestapo". Ha recordat veure "un company estirat a terra i no sabies si era viu o no".
Unes vivències que per a la membre de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Ariadna Masmitjà ‘Masmi’, ha d'interpel·lar la Unió Europea perquè "actuï" i "trenqui" relacions amb Israel. "Ens estem jugant la vida, perquè estan en silenci i són còmplices", ha lamentat".
Derivada política
El coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, s'ha expressat en una línia semblant a l'explicada pels altres membres de la Flotilla i ha acusat "l'estat sionista" d'estar cometent un "genocidi" contra "el poble de Palestina". En aquest sentit, Abukeshek exigeix a Espanya i la Unió Europea que trenquin totes les "relacions comercials i econòmiques" amb Israel: "no és suficient cancel·lar la participació a Eurovisió, també cal trencar totes les col·laboracions culturals i esportives".
L'exalcaldessa de Montcada i Reixac Laura Campos ha parlat de quatre dies de "segrest il·legal" i també ha detallat nombrosos actes de "brutalitat policial" per part d'Israel. "S'han reportat moltíssimes lesions de companys i s'està fent una compilació de totes i cada una", ha recalcat Campos, que igualment ha enumerat agressions sexuals, pallisses i vexacions, amb el ministre de Seguretat i Defensa d'Israel formant-ne part.
"Va venir quan estàvem a terra, de genolls, per fer-se fotografies, insultar-nos i riure's de nosaltres", ha assenyalat l'exalcaldessa i membre del Consell Nacional de Catalunya en Comú, que igualment ha volgut posar en relleu que l'assalt d'Israel a la Flotilla es va produir a plena llum del dia.
Una del centenar de persones que ha rebut els membres de la Flotilla al Prat ha estat el ministre de Cultura. Ernest Urtasun ha qualificat "d'acte de pirateria" l'assalt d'Israel a la Flotilla: "ha interceptat vaixells que navegaven lliurement pel Mediterrani i que estaven emparats pel dret humanitari en portar aliments i material mèdic cap a Gaza".
El ministre s'ha compromès a que el govern d'Espanya lideri a la UE una iniciativa per aconseguir acabar "d'una vegada per totes" amb l'acord d'associació amb Israel. "És una vergonya que continuï en vigor", ha dit Urtasun, que igualment ha reclamat a la Fiscalia espanyola que investigui les "vexacions, tortures i agressions sexuals" denunciades pels activistes.