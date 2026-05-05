Catalunya redueix l'atur en gairebé 9.000 persones a l'abril
- Per primera vegada se supera el rècord històric d’ocupats amb 3,92 milions de treballadors en actiu el mes d’abril
- L’atur baixa un 2,77% a l’abril a Catalunya i el descens més gran del mes en set anys
Catalunya va tancar el mes d’abril, clarament marcat per la Setmana Santa, amb una reducció de l’atur de 8.949 persones, un descens del 2,77% respecte al març. Un descens molt significatiu, ja que és el més important dels darrers set anys. El nombre total de persones inscrites a les oficines d’ocupació se situa ara en les 314.527.
La dada més rellevant és, però, el nou rècord històric de treballadors en actiu a l’abril amb 3,92 milions d'afiliats. Així, l’afiliació a la Seguretat Social va créixer en 38.360 persones, un augment del 0,99%. En un any, s’han sumat 76.918 treballadors (+2%) i s’arrossega un creixement interanual ininterromput des de l’abril del 2021.
📊 Evolució interanual positiva
En comparació amb l’abril de l’any passat, l’atur s’ha reduït en 11.190 persones a Catalunya, un 3,44% menys, mentre que l’afiliació ha augmentat en 76.918 persones, cosa que representa un creixement interanual del 2%.
Les dades mostren una discrepància amb la tendència que va apuntar l’Enquesta de Població Activa (EPA), que es va publicar la setmana passada i en la qual s’apuntava un increment del 24% dels aturats en el primer trimestre en comparació amb l’anterior, un increment que no es veia des del 2009.
🗺️ Segona comunitat amb més descens de l’atur
En termes absoluts, Catalunya va ser la segona comunitat autònoma on més va baixar l’atur durant el mes d’abril, només per darrere d’Andalusia, i per davant de la Comunitat de Madrid. Del total de persones aturades, 182.520 són dones i 132.007 homes, amb 19.888 menors de 25 anys.
L’increment de treballadors (afiliacions) va ser inferior a la mitjana estatal (1,02%). El mercat laboral espanyol va batre un rècord històric i va superar els 22,1 milions d’afiliats, després de sumar-ne 223.685 a l’abril. En un any, s’han generat 517.000 feines (+2,4%), variació també per sobre de la catalana.
🏨 El sector serveis lidera la millora
Per sectors, el descens de l’atur es va concentrar sobretot en el sector serveis, amb 7.095 persones aturades menys. També es van registrar descensos a la indústria, la construcció i l’agricultura. Durant l’abril, es van signar 211.983 contractes a Catalunya, dels quals 92.517 indefinits.
Tots els territoris van reduir les seves xifres d'atur durant el mes d’abril en comparació amb el mes anterior amb més intensitat a les demarcacions de Tarragona (-3,82%) i Girona (-3,78%), els territoris amb més pes del turisme. Lleida també va reduir la desocupació amb una caiguda del 2,62% i a Barcelona l’atur va caure un 2,50%.