UGT Nissan admet que l'ERO arriba per sorpresa i podria implicar el tancament de centres
- Nissan comunica als sindicats la presentació d'un ERO als tres centres de Catalunya
- UGT alerta que la mesura podria acabar comportant el tancament d'alguna planta i deixa la vaga en suspens
Nissan ha comunicat als sindicats la seva intenció de presentar un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que afectaria els tres centres que la companyia té a Catalunya, on treballen prop de 600 persones. L’anunci ha arribat per sorpresa als representants dels treballadors, segons UGT a Catalunya, que asseguren que fins ara els indicadors de productivitat eren positius.
Aquest anunci arriba quatre anys després del tancament de la fàbrica de Zona Franca. Segons han detallat fonts sindicals, l'ERO afectarà tant la planta de recanvis, que té una plantilla de 122 persones, com el centre tècnic NTC, que dona feina a 383 empleats més i al centre d’àrees funcionals, amb 64 més.
Segons explica Juan Carlos Yepes, secretari general de la secció sindical d’UGT de Nissan Recanvis d’El Prat, l’empresa al·lega causes organitzatives i productives per justificar els acomiadaments, però des del sindicat no ho veuen fonamentat. "Els inputs tots eren correctes, ens deien que estàvem fent bé la productivitat", assegura Yepes.
Actualment, a la Zona Franca hi treballen unes 400 persones, mentre que al centre del Prat de Llobregat la plantilla és d’aproximadament 200 treballadors. Els sindicats temen que aquest ERO no només impliqui acomiadaments, sinó que pugui acabar suposant el tancament d’algun dels centres que l'automobilística manté a Catalunya.
Els representants dels treballadors reclamen a la companyia que concreti les xifres i el calendari del procés per minimitzar l’impacte sobre la plantilla. Recorden, a més, que ja tenen experiència en processos similars, com els tancaments de fa sis anys, que van afectar uns 2.500 treballadors, i esperen poder negociar condicions similars.
La comunicació de l’ERO s’ha fet mentre els sindicats eren en una reunió de mediació amb el Departament de Treball, en la qual s’abordava la vaga prevista per a aquest dimarts. De moment, segons Yepes, la mobilització queda en suspens, però adverteix que "si es produeix l’acomiadament o el tancament del centre, ens veurem amb la necessitat d’aplicar-la".