Catalunya acaba el 2025 amb 12.000 aturats menys
- L'any acaba amb 323.236 persones registrades al SOC, un 3,6% menys que el 2024
- Catalunya és la comunitat autònoma amb el major increment en xifres absolutes (+1.860)
El 2025 va acabar amb clars símptomes de desacceleració pel que fa a l'evolució del mercat de treball. Si el 2024 es va tancar amb 54.000 aturats menys, enguany aquesta xifra s'ha reduït a menys d'una quarta part, concretament a prop de 12.000 persones menys inscrites al SOC.
Pel que fa al mes de desembre, va acabar amb 1.860 persones més inscrites als Serveis d'Ocupació de Catalunya (+0,58%). En total, el nombre total de desocupats és ara de 323.236 persones. El sector serveis va ser el principal responsable de l'increment del desembre, amb 1.473 aturats més, seguit per la construcció (+300), la indústria (+200) i l’agricultura (+7).
De fet, Catalunya és la comunitat autònoma amb el major increment en xifres absolutes, seguida del País Basc (+948) i Galícia (+459), mentre que Andalusia va liderar la baixada (-12.271).
Tendència positiva del 2025
En termes interanuals, la situació és més positiva, tot i que menys que en anys anteriors. L’atur va disminuir en 11.959 persones (-3,57%) respecte al mateix mes de fa un any. Les caigudes més destacades es van registrar a Girona (-6,35%), Lleida (-4,13%), Tarragona (-3,97%) i Barcelona (-3,12%).
Pel que fa a la contractació, al desembre es van signar 184.463 contractes a Catalunya, dels quals 69.662 indefinits (38%) i 114.801 temporals (62%). Tot i això, hi va haver 20.365 contractes menys que al novembre (-9,94%), però 14.033 més que fa un any (+8,23%).
Els sindicats adverteixen que els principals problemes continua centrant-se en el nivell més gran d'atur de les dones (57,85% dels desocupats, amb 187.009 persones), l'atur de llarga durada, els majors de 45 anys i els joves.
Caiguda dels afiliats
La Seguretat Social va perdre 5.566 afiliats a Catalunya (-0,14%), situant el total en 3.874.736 ocupats, mentre que a Espanya es van guanyar 19.180 cotitzadors (+0,09%). Les Illes Balears van registrar la caiguda més gran d’afiliació (-23.704), mentre que Andalusia va liderar la pujada (+31.238).
Destaca el fet que per primera vegada Madrid ha superat en nombre d'afiliats (3,88 milions) a Catalunya, concretament 7.600 més. El conseller d'empresa, Miquel Sàmper, ha volgut deixar clar que aquest fet "no distorsiona el nostre creixement".
Respecte als treballadors que encara estan inclosos en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), en quedaven 1.583 a 31 de desembre a Catalunya.