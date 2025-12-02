Catalunya manté el rècord d'ocupació tot i destruir 2.555 llocs de treball al novembre
- Es perden llocs de treball, però manté el millor registre d'ocupació per aquest mes amb 3,88 milions d'afiliats
- L'atur baixa en 3.119 persones i se situa en 321.376 desocupats, la xifra més baixa d’un novembre des del 2007
El mercat laboral català ha destruït 2.555 llocs de treball al novembre en comparació amb les xifres del mes d'octubre. Tot i això, Catalunya manté el millor registre d’ocupació d'un mes de novembre amb 3,88 milions d’afiliats a la Seguretat Social. Es tracta de la dada més alta per aquest període des que hi ha registres, el 2012, i la cinquena més elevada en termes absoluts.
La reducció mensual és clarament inferior a la del novembre de l'any passat, quan es van perdre 5.805 llocs de treball. En termes interanuals, el volum de treballadors ha crescut un 2,19% amb 83.258 afiliats més, el ritme més moderat des del 2020.
La xifra d'atur més baixa de novembre des del 2007
El novembre és un mes en què normalment sol haver-hi més gent sense feina. Tot i això, alguns anys aquesta xifra ha baixat perquè moltes botigues i empreses contracten personal per preparar la campanya de Nadal. És la tendència que s'ha produït aquest últim mes.
L'atur registrat ha baixat en 3.119 persones, gairebé un 1% menys, després del repunt d’octubre. En total, 321.376 persones busquen feina a Catalunya, una de les xifres més baixes de l’any i la dada més reduïda en un novembre des del 2007.
On més ha baixat l’atur és entre les persones que abans no tenien cap feina prèvia, és a dir, que busquen feina per primera vegada o fa molt temps que no treballen i representen un 6,39%. També baixa a la indústria, la construcció, l’agricultura i els serveis.
Caigudes territorials i diferències per nacionalitat
Per territoris, Barcelona lidera la reducció de l’atur, seguida de Lleida, Girona i, en grau més baix, Tarragona. Pel que fa a la nacionalitat, la baixada s’ha concentrat en persones espanyoles, mentre que l’atur entre persones estrangeres ha crescut lleugerament.