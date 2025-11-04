Catalunya suma 19.200 treballadors a l'octubre i bat rècord històric d'ocupació
- Les llistes del SOC s'allarguen amb 2.423 nous aturats inscrits
- Catalunya tanca el desè mes de l'any amb 324.495 aturats, un 3% interanual menys
Les dades de l'atur baten rècord a Catalunya amb la xifra més alta de treballadors des de l'octubre de 2007, abans de la crisi financera. En aquest sentit, i segons ha informat el Ministeri de Treball, el mes passat hi havia 3,88 milions de persones ocupades a la comunitat, 19.206 més que al setembre.
“📈 L'atur creix a Catalunya a l'octubre, però es manté en mínims des del 2007.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 4, 2025
A la resta d'Espanya també puja, però tres vegades menys del que és habitual | @RTVECatalunya
➕ Info: https://t.co/tD9Lpg73bP pic.twitter.com/jFWwfKjH5U“
Pel que fa a l'atur registrat a les oficines del SOC, Catalunya afegeix 2.423 desocupats més a l'octubre. Això suposa un empitjorament del 0,75% en el segon mes consecutiu que va a l’alça, tot i que més moderat que en altres mesos d'octubre comparables. Així i tot, en termes interanuals l'atur baixa un 3,1% i dona com a resultat els 324.495 desocupats actuals.
Si comparem les dades de la Comunitat amb la resta de l'Estat, Catalunya se situa en tercera posició pel que fa a la diferència d'aturats respecte al setembre, només per darrere de Castella i Lleó i Andalusia.
Valoracions
El Govern ha destacat aquest dimarts la “bona salut” del mercat laboral. Amb tot, el secretari de Treball, Paco Ramos, ha afirmat que “hi ha recorregut per millorar” i per “créixer més i atendre la demanda” d’empreses que fan confiança amb Catalunya.
Una fotografia que sindicats i patronal veuen amb menys color. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, recorda que Catlaunya "redueix menys l'atur, com a norma, del que ho fan la resta de CCAA". "Aquesta és una dinàmica que no havia estat la clàssica fins ara", afegeix Ginesta.
Des d'UGT a Catalunya, Oscar Riu, parla de "mercat estacional" i reclama polítiques efectives que puguin ajudar a reduir la desocupació juvenil, que s’ha situat en 24.100 persones, 1.400 més que fa un any.
Més treballadors arreu de l'Estat
En números absoluts, Madrid ha creat el doble d’ocupació que Catalunya, amb 49.445 treballadors més. Al conjunt de l'Estat, l'ocupació creix un 0,6% en un mes gràcies, sobretot, a l'impuls del País Valencià, Canàries i el País Basc, on els treballadors han crescut en més de l'1,3%.
En aquesta línia, Espanya i tanca l'octubre amb 21.839.592 afiliats a la Seguretat Social, un 2,38% més que al mateix mes del 2024.
La construcció i l'agricultura redueixen l'atur en un 11% en un any
Per sectors, la desocupació ha anat a l’alça en tots els àmbits d’activitat en comparació amb el mes de setembre, a excepció de la construcció, que registra un descens del 2,1%. En canvi, a l’agricultura és on s’ha notat més la pujada de l’atur amb un augment del 2,4%.
Així i tot, en l'estudi comparatiu anual, la construcció torna a ser el sector que redueix més l’atur amb un descens de l’11,9%, seguit a prop per l’agricultura, amb un 11,5% menys. Al seu torn, la indústria ha reduït els desocupats en un 5,2% en un any i els serveis en un 2,2%.