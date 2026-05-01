Milers de persones es manifesten per la millora dels drets laborals
- Els sindicats CCOO i UGT reclamen pau, millors salaris i garantir el dret a l'habitatge
- La caiguda del decret per prorrogar els lloguers i el segrest de la flotilla per Israel marquen els discursos
La manifestació de l'1 de maig a Barcelona ha situat el focus en els conflictes bèl·lics a nivell internacional i el seu impacte en les condicions de vida dels treballadors. Amb el lema, "Contra les guerres i el feixisme, més drets i sindicalisme", la mobilització convocada per CCOO i UGT ha recorregut aquest divendres al migdia el trajecte entre plaça Urquinaona, baixant per Via Laietana i fins a plaça de Correus.
Els organitzadors han xifrat en 10.000 els manifestants a la convocatòria. Segons la Guàrdia Urbana, hi ha participat en aquesta mobilització unes 2.500 persones.
Ambdós sindicats també han convocat manifestacions a les quatre capitals catalanes, així com les ciutats de Reus, Terrassa, Igualada i Tortosa. A Lleida, més d’un centenar de persones han alertat sobre les conseqüències de la guerra en l’economia com el sector agrari. A Girona, la manifestació també ha volgut denunciar l’increment de pisos turístics, així com els conflictes laborals a la fàbrica de Simon i de Nestlé. Mentre que a Tarragona, els sindicats també han alertat sobre el tancament d’indústries.
Pau, salaris i habitatge
Pels sindicats CCOO i UGT, el context internacional està provocant "increment de preus" i "signes de preocupació" en l'ocupació. Ambdues organitzacions han llençat un missatge a favor de la pau i han manifestat el seu suport a la flotilla humanitària rumb a Gaza interceptada per Israel prop de les costes de Grècia.
Entre les reivindicacions de la jornada, s'ha reclamat la millora dels salaris i garantir el dret a l'habitatge. "Cal plantejar un pacte de rendes perquè la gent pugui arribar a final de mes de manera digna", ha plantejat Camil Ros, secretari general de la UGT a Catalunya. Ho ha expressat, davant la situació que "els salaris pugen gradualment, però els preus estan disparats". En aquesta línia, des de CCOO han cridat la patronal "que facin una redistribució de la riquesa" i negociar els sous a l'alça, i han destacat la necessitat d'obrir de nou les negociacions sobre el salari mínim interprofessional perquè es va acordar abans de l'esclat del conflicte a l'Orient Mitjà.
"🔶 #1deMaig | @ccoocatalunya i @ugtcatalunya reivindiquen guanyar poder adquisitiu pels treballadors per l'1 de maig.
🗣️ @camilros: "Cal plantejar un pacte de rendes"
🗣️ @belenlopezCCOO: "Ha d'haver-hi mesures per intervenir i garantir el dret a l'habitatge"
Pel que fa a l'habitatge, la secretària general de CCOO Catalunya, Belén López, ha demanat als partits "que parin de tacticismes" i que aprovin de nou el decret per prorrogar els lloguers que va decaure al Congrés. "Hi ha milers de persones a Catalunya i l'Estat espanyol que estan en una situació d'inseguretat jurídica", ha denunciat López.
Sense oblidar la reducció del temps de treball
Els dos sindicats tampoc s'han oblidat de reivindicar la reducció de la jornada laboral setmanal a les 37,5 hores com van reclamar en la manifestació de l'1 de maig de l'any passat. "Volem que hi hagi un canvi legislatiu perquè tothom la pugui tenir i no hi hagi treballadors de primera i de segona", ha reivindicat Belén López. Des de CCOO expliquen que s'està negociant ja en els convenis col·lectius. "Vam perdre la votació, però no vam perdre la reivindicació", ha defensat Camil Ros, en referència a quan el Congrés va tombar l'admissió a tràmit del projecte de llei el passat mes de setembre.
Partits polítics a la manifestació
A la manifestació de l'1 de Maig convocada pels sindicats CCOO i UGT hi han assistit representants d'alguns partits polítics, fonamentalment els del Govern i els que, d'una manera o altra, hi donen suport.
La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha defensat la unió de les forces progressistes i els sindicats per preservar els drets laborals adquirits i plantar cara a la "ultradreta sectària". Ha avisat que "qüestionar la democràcia posa en risc els drets dels treballadors” i ha lamentat que aquests discursos només busquin "la confrontació".
D'altra banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha lamentat la posició de Junts, que ha impedit crear el Consorci d'Inversions entre l'Estat i la Generalitat. "Catalunya i la societat catalana necessiten eines per garantir les inversions públiques en trens i en totes les infraestructures", ha valorat el republicà que ha criticat que hi hagi gent "disposada a posar pals a les rodes i fer descarrilar trens tan importants". També s'ha mostrat partidari d'un salari mínim català i ha donat suport a les protestes impulsades per docents i metges.
Pel que fa als Comuns, fan una crida a la ciutadania a la "mobilització" per defensar el dret a l'habitatge i aconseguir que es recuperi la pròrroga dels lloguers tombada aquesta setmana al Congrés. El portaveu de BComú i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, acusa l'alcalde Jaume Collboni de "fallar" en matèria d'habitatge.
Al mateix temps, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha condemnat el "segrest intolerable" dels dos integrants de la Flotilla que Israel ha decidit enviar al seu país després d'interceptar les embarcacions al mar. Es tracta de Saif Abu Keshed, de qui ha recordat que és ciutadà espanyol, i de Thiago Ávila, amb passaport brasiler.
Ernest Urtasun defensa que el govern està "mobilitzat" per resoldre la situació i exigeix a Israel l'alliberament "immediat" de tots dos homes perquè el seu enviament a Israel "vulnera la convenció del mar i el dret humanitari".
Les altres manifestacions del primer de maig
El tercer sindicat de Catalunya, USOC, ha demanat "humanitzar el treball" davant les noves tecnologies com la IA.Aquest primer de maig en la seva manifestació de Barcelona, la seva secretària general, Maria Recuero, ha reclamat que aquest futur laboral sigui "amb condicions, amb salaris dignes" i amb "vida més enllà de la feina".
La CGT i la Intersindical s'han centrat a denunciar la pèrdua de poder adquisitiu. "Durant aquests 20 anys, cada treballador hem perdut de mitjana més de 6.000 euros", ha assegurat Sergi Perelló, secretari general de la Intersindical. La seva protesta a Barcelona ha volgut demanar també garantir l'accés a l'habitatge i un millor transport. Per la seva banda, el secretari de comunicació de la CGT de Barcelona, Pedro Ortiz, ha alertat de la "contínua precarització" de la classe treballadora, i del deteriorament dels serveis públics com la sanitat i l'educació.