Metges i sindicats es posicionen en contra de premiar els CAP que redueixin les baixes
- La Generalitat justifica que la mesura reduirà les demores en proves diagnòstiques i accés a especialistes
Metges i sindicats han carregat contra la proposta de la Generalitat de premiar els centres d'atenció primària que redueixin la durada de les baixes laborals. Segons es va conèixer aquest cap de setmana, la intenció del Departament de Salut és evitar que les incapacitats temporals sense diagnòstic s'allarguin en el temps, amb especial èmfasi en les baixes per salut mental i per patologies osteomusculars, i que els centres que ho aconsegueixin rebran un fons addicional al seu pressupost.
La proposta compta amb el rebuig de plataformes professionals com el Fòrum Català d'Atenció Primària (FoCAP). "És una manera de condicionar la nostra feina. Posa en risc la confiança dels pacients", ha assegurat Meritxell Sánchez-Amat, membre d'aquesta entitat.
El Col·legi de Metges de Barcelona ha reclamat més recursos en la diagnosi de les baixes laborals i ha rebutjat que els incentius siguin pels professionals de la salut. "Si els recursos es destinen a la butxaca del metge perquè modifiqui els temps, és inacceptable", ha condemnat Jaume Sellarès, vicepresident de l'entitat.
Més recursos per reduir les llistes d'espera
Comissions Obreres (CCOO) ha exigit a la Generalitat que retiri aquesta mesura que "pretén condicionar part del finançament dels Centres d'Atenció Primària". En un comunicat, el sindicat ha descrit que la mesura "coacciona el criteri mèdic i assenyala els treballadors", en comptes de fixar-se en els "recursos" i les "llistes d'espera" per ser atesos per un especialista. "Si el que es vol és que les proves i diagnòstics siguin més ràpides, només cal que es posin més recursos de personal i tècnics", han reblat des de CCOO.
"Denunciem que el govern s'ha plegat a una campanya de les patronals", ha acusat Belén López, secretària general de CCOO Catalunya en un vídeo difós a través de les xarxes socials. "Volen evitar la seva responsabilitat en la prevenció de riscos laborals", ha afegit. Des del sindicat recorden que el 90% de les empreses a Catalunya no tenen feta una avaluació de riscos psicosocials.
Proposta d'incentius adreçats als centres
El Departament de Salut ha volgut aclarir que la proposta vol garantir una millora en la gestió de les incapacitats temporals. Els incentius que contempla la proposta no s'adreçaria als metges o infermeres, sinó als equips assistencials i als centres. "No es tracta de retallar baixes ni les seves durades, sinó d'evitar que s'allarguin innecessàriament per problemes organitzatius, retards en proves o dificultats d'accés als especialistes", han difós des de la conselleria.
En el seu argumentari, Salut diu que la mesura reforçarà l'atenció primària "perquè els pacients puguin rebre una atenció ràpida i resolutiva". Segons el departament, les patologies osteoarticulars i els problemes de salut mental són les que acumulen més dies de baixa, i que amb els incentius es pretén "intervenir abans que el problema es faci crònic".
Aquesta proposta forma part del conveni vigent entre l'Institut Nacional de la Seguretat Social i la Generalitat per al període 2025-2028, on cada any es fixen nous objectius per assolir que els centres sanitaris millorin en la seva gestió, també en l'àmbit de la reducció de les incapacitats temporals.
Des de Salut revelen que aquesta mesura ha estat consensuada entre les direccions d'Atenció Primària i el Departament de Salut, i que ara falta la validació definitiva pels òrgans corresponents.
Petició de compareixença de Pané
Des dels partits d'Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat la compareixença de la consellera Olga Pané al Parlament de Catalunya perquè doni explicacions sobre aquest pla pilot que ja s'ha començat a comunicar a alguns centres d'atenció primària.