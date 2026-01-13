Les baixes laborals es dupliquen en una dècada
- Cada treballador falta 8 hores al mes per incapacitat temporal
- PIMEC alerta d’un cost de més de 33.000 milions d’euros anuals
Cada treballador a Catalunya ha faltat una mitjana de 8 hores al mes per incapacitat temporal (IT) durant els tres primers trimestres del 2025. Fa deu anys, aquesta xifra no arribava a les 4 hores. Així ho recull un estudi de PIMEC, que alerta que les baixes ja concentren més del 75% de totes les absències laborals.
Tot i que són cada cop més curtes i generalment no superen els 15 dies, se’n tramiten moltes més. En concret, el nombre de processos d’IT ha crescut un 170,8% entre el 2013 i el 2024, molt per sobre de l’augment de l’afiliació.
“💼 Es doblen les baixes laborals a Catalunya.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 13, 2026
Els treballadors falten 8 hores al mes a la feina | @Pimec pic.twitter.com/6urTyWC4pY“
Un cost econòmic molt elevat
L’impacte econòmic és considerable. El cost anual de la incapacitat temporal és de 2.565 euros per treballador, però si es té en compte la pèrdua de productivitat i la necessitat de substitucions, la xifra s’enfila fins als 33.340 milions d’euros anuals, l’equivalent al 10,5% del PIB català.
El president de PIMEC, Antoni Cañete, alerta que l’absentisme és ja un “problema sistèmic” i subratlla que Catalunya és el tercer territori amb més baixes de tot Europa, després de Noruega i Navarra.
Diferències per sectors i edats
La incidència de les baixes no és homogènia. La indústria és el sector amb més hores d’incapacitat temporal, mentre que les empreses grans acumulen més hores de baixa que les petites.
Les persones majors de 55 anys són les que concentren més dies de baixa, però són els joves els que inicien més processos. Es recuperen abans, però agafen més baixes.
Pimec reclama destensar el sistema
Segons l’informe, Catalunya registra 24,6 pacients en llista d’espera per cada 1.000 habitants, molt per sobre de la mitjana espanyola. Un nus en l’atenció primària que pot allargar les baixes laborals.
Per aquest motiu, PIMEC proposa que les mútues privades puguin controlar les baixes i fins i tot que farmàcies puguin gestionar altes i baixes per destensar el sistema. En canvi, la patronal descarta incentius econòmics als treballadors amb menys absentisme, una proposta defensada per Foment del Treball.