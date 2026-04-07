L'R4 recupera el servei entre Martorell i Sant Sadurní dos mesos després de l'accident a Gelida
- L'acord entre Renfe i els sindicats fixa els horaris i serveis que han de complir els maquinistes
- També es restableix el recorregut complet de l'R1 i s’ajusten horaris a l'R2 sud per les obres al Garraf
Aquest dimarts ha començat amb un gest gairebé oblidat per a molts usuraris de la línia R4 de Rodalies: esperar a l'andana. La xarxa ferroviària fa un pas més cap a la normalitat amb la represa de la circulació entre Martorell i Sant Sadurní.
"🚆 Recuperat el servei de tren entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell, tallat des de l'accident a Gelida.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 7, 2026
Uns viatgers que ja s'havien acostumat als horaris del bus i que el dia de la tornada a la rutina després de Setmana Santa ja poden tornar a asseure's als seients blaus i grisos del tren.
Dos mesos de tall per un accident mortal
El tram havia quedat interromput des del passat 20 de gener, arran del tràgic accident de Gelida provocat pel despreniment d'un mur. El sinistre va deixar un mort i més d'una trentena de ferits, i va obligar a suspendre la circulació de la línia R4 en aquest punt.
Durant aquest temps, només hi han circulat trens de mercaderies i alguns regionals, mentre els passatgers s'han hagut d'adaptar a un servei alternatiu per carretera que, tot i ser provisional, s'ha acabat convertint en rutina.
Acord per desencallar la situació
La represa del servei ha estat possible gràcies a un acord entre Renfe i els principals sindicats (CCOO, UGT, Semaf i SF), que la setmana passada van donar llum verda als anomenats "gràfics de línia".
Aquest document fixa els horaris i serveis que han de complir els maquinistes a tota la xarxa i ha permès superar la manca d'entesa que mantenia bloquejada la recuperació total de la línia.
Recuperació del servei i noves connexions
Amb la reobertura, es restableix la connexió ferroviària entre Sant Vicenç de Calders i Terrassa Estació del Nord. El servei es presta íntegrament en tren en aquest tram, mentre que entre Terrassa i Manresa es manté un tren llançadora combinat amb transport per carretera.
A més, municipis com Gelida, Sant Sadurní d'Anoia, Lavern-Subirats, la Granada, Vilafranca del Penedès, els Monjos, l'Arboç i el Vendrell recuperen la connexió directa amb Barcelona sense necessitat de transbordament.
Millores també a l'R1 i ajustos a l'R2 sud
Aquest dimarts també s'ha restablert el recorregut complet de la línia R1 entre Maçanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, i s'ha eliminat el transbordament obligatori a Blanes.
Pel que fa a la freqüència, s'arriba fins als vuit trens per sentit entre Barcelona i Mataró en hora punta, tot i que es manté transport alternatiu per carretera entre Blanes i Maçanet-Massanes en les primeres i darreres circulacions del dia (entre les 22.00 i les 8.00 hores) per treballs de manteniment d'Adif.
D'altra banda, a l'R2 sud s'han adaptat els horaris a les obres entre Garraf i Sitges, amb més freqüències entre Granollers Centre i Castelldefels i una millora de les connexions amb Barcelona.