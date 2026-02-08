L'AP-7 reobre completament aquest dilluns a les 3 de la matinada entre Martorell i Gelida
- La circulació queda normalitzada un cop finalitzats els treballs d'emergència al talús afectat per l'accident ferroviari de Gelida
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que aquest dilluns 9 de febrer, a les tres de la matinada, l'AP-7 quedarà totalment reoberta en sentit sud/Tarragona entre Martorell i Gelida. La decisió arriba després de la finalització dels treballs d'emergència i de reparació del talús afectat per les conseqüències de l'accident ferroviari registrat a Gelida.
La reobertura s'ha acordat de manera coordinada entre el Servei Català de Trànsit, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i els Mossos d’Esquadra, un cop les avaluacions tècniques han confirmat que l'autopista pot operar amb totes les garanties de seguretat.
Amb la represa total de la circulació, es retiraran els desviaments de trànsit establerts durant els dies d’afectacions i es normalitzarà la mobilitat en aquest tram de l’AP-7.
Actualment, els operaris treballen en el pavimentat de la via, que es pintarà durant les pròximes hores, amb l'objectiu de retirar els cons i els filtres de circulació durant la nit. El director de l'SCT, Ramon Lamiel, ha justificat l'horari escollit per a la reobertura pel fet que es tracta d'una "hora vall", idònia per gestionar un volum de trànsit "important" en un tram de tres carrils i amb un límit de velocitat de 120 quilòmetres per hora.