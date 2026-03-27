Setmana Santa d’alta ocupació al Pirineu, la costa i Barcelona
- El sector turístic català afronta la Setmana Santa amb previsions d’alta ocupació arreu amb xifres que en molts casos freguen o superen el 90%
- Barcelona nota la caiguda de visitants internacionals, mentre creix el turisme de proximitat a la costa i el Pirineu
El sector turístic es frega les mans davant les bones previsions d'ocupació per als propers dies, sobretot als Pirineus i les zones de costa, especialment a partir de Dijous Sant.
❄️ Pirineu: 90.000 esquiadors previstos
El Pirineu es prepara per una Setmana Santa de forta activitat turística, especialment entre Divendres Sant i Dilluns de Pasqua. Els bons gruixos de neu i l’arrencada dels esports d’aventura permeten al Patronat de Turisme de Lleida estimar que passaran fins a 90.000 esquiadors per les pistes d’alpí i nòrdic, amb una ocupació del 80% als establiments.
El director del Patronat, Juli Alegre, assegura: “Gaudirem de bons gruixos i de bons nivells de cabals als rius; la temporada de turisme actiu, especialment el ràfting, ja comença.”
A Baqueira Beret, que va iniciar la temporada per la Puríssima i la tancarà el Dilluns de Pasqua, es confia a superar de nou el milió d’esquiadors. A la Vall de Camprodon, Vallter 2000 preveu més del 90% d’ocupació, mentre que a la Cerdanya, amb La Molina com a principal reclam, la previsió se situa al voltant del 86%.
🌊 La Costa Brava: reserves d’última hora
A les comarques gironines, aquest primer cap de setmana serà més moderat, però el següent s’espera una plena ocupació en càmpings i cases rurals. Les reserves d’última hora i la meteorologia en seran la clau.
Segons Judit Lloberol, de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre: “Les reserves sempre van molt a última hora, molt pendents del temps. La campanya de neu s’està allargant i estem molt pendents d’això.”
Els hotels de Girona preveuen entre un 70% i un 85% d’ocupació, amb estades de dos a tres dies i visitants majoritàriament de l’àrea de Barcelona.
🏡 Turisme rural, càmpings i la Costa de Tarragona
Les cases rurals d’Osona i el Lluçanès mantenen un ritme de reserves molt alt. A Ca l’Estamenya (Perafita), ja fa dies que han penjat el cartell de complet des de Dijous Sant fins Dilluns de Pasqua. La responsable, Elisabet Franquesa, confia en les reserves d’última hora per omplir la resta de dies.
La Setmana Santa marca també l’inici de temporada per al sector dels càmpings. El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra, destaca l’arribada esglaonada de visitants europeus: francesos i alemanys que aprofiten les vacances de primavera.
A la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre, tres de cada quatre hotels ja han obert i esperen fins a un 80% d’ocupació.
Berta Cabré, presidenta de la Federació d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de Tarragona, explica: “Ens visitarà un turista principalment nacional, i a nivell internacional sobretot el client francès de proximitat.” El turisme esportiu hi tindrà pes: s’hi esperen 45.000 participants en campionats.
🏙️ Barcelona: alta ocupació, però menys turistes
Els apartaments turístics de Barcelona preveuen un 85% d’ocupació entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua, però la patronal alerta d’una caiguda de cinc punts respecte a l’any passat per la situació internacional.
La directora general, Marian Muro, apunta que la guerra a l’Iran frena l’arribada de turistes dels Estats Units i l’Orient Mitjà, dos mercats habitualment forts. Tot i això, s’espera que Barcelona rebi uns 37.000 visitants en habitatges d’ús turístic durant aquests dies.
Precisament, al voltant d'un 40% de les agències de viatges preveuen menys reserves per viatjar fora aquesta Setmana Santa respecte de l'any passat pel context internacional i l'alça dels preus. El president d'ACAVE, Martí Sarrate, reconeix que l'encariment dels bitllets acaba incidint en la decisió final "perquè la gent té un pressupost".
"☕️ Martí Sarrate, president del @SalonBTravel, alerta que els preus dels vols amb avió podrien pujar arran de la guerra a l'Orient Mitjà— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 27, 2026
🗣️ "La gent té un pressupost i això farà que prenguin una altra mena de decisions"
Alta mobilitat
Es calcula que uns 590.000 vehicles sortiran a les carreteres aquest cap de setmana des de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
A l’aeroport de Barcelona, fins al dilluns 6 d’abril es preveuen 11.339 vols, un 2% més. Els dies amb més moviments programats són el dilluns 6, el divendres 3 i el diumenge 5.
Renfe ha posat a disposició dels viatgers catalans més de 920.000 places en els seus serveis AVE, Alvia, Euromed, Intercity, Mitjana Distància i AVE Internacional.