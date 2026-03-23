Les 40 mesures de la Generalitat per fer front al conflicte de l'Iran

  • El Govern activa 400 milions en ajudes per protegir empreses, famílies i impulsar la transició energètica
  • 216 milions seran en ajuts directes, línies de crèdit i exempcions fiscals per preservar el teixit econòmic català
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero Alberto Paredes ACN
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

El govern català aprova aquest dimarts un primer paquet de 400 milions d’euros per fer front a l’impacte econòmic de la guerra a l’Orient Mitjà. El pla inclou 40 mesures repartides en tres grans blocs: 216 milions per reforçar el teixit econòmic, 30 milions per protegir famílies vulnerables i 150 milions destinats a accelerar la transició energètica. L’objectiu és esmorteir l’augment de costos i evitar que la crisi internacional afecti amb més força l’economia catalana.

Les ajudes directes i línies de crèdit a les empreses estaran condicionades al manteniment dels llocs de treball, i les furgonetes de transport quedaran exemptes de l’impost de CO₂ per compensar la pujada dels combustibles.

El govern també vol blindar el poder adquisitiu de les famílies amb ajuts específics per a situacions de vulnerabilitat, i reforçar els ajuntaments perquè disposin de recursos per donar resposta als col·lectius més afectats.

💶 216 milions per reforçar el teixit econòmic

El primer bloc destina 216 milions a la protecció del teixit productiu. Inclou ampliacions de les línies de crèdit Aranzels – Orient Mitjà i Emergències – Orient Mitjà, així com noves convocatòries com la Línia ICF-Agroliquiditat i la Línia ICF-ACCIÓ Lidera Internacionalització.

També hi ha ajuts directes per al sector agrícola i pesquer, mesures per compensar l’augment del carburant, i exempcions fiscals com la retirada temporal de l’impost de CO₂ a les furgonetes de transport.

Para todos los públicos Les 40 mesures del Govern per fer front a l'impacte de la guerra
Les 40 mesures del Govern per fer front a l'impacte de la guerra

On s’haurà d’accedir?

  • Institut Català de Finances (ICF) → per a les línies Aranzels, Emergències, ICF-Agroliquiditat i ICF-ACCIÓ Internacionalització
  • ACCIÓ (Agència per a la Competitivitat de l’Empresa) → per assessorament i serveis d’internacionalització
  • Departament d’Economia i Finances → publicació de convocatòries i bases
  • Departament d’Acció Climàtica → per ajuts agrícoles i pesquers

Com s’hi accedirà?

  • Publicació de les bases a DOGC i portals de la Generalitat.
  • Sol·licitud en línia a través de:
  • Portal de Tràmits: https://tramits.gencat.cat
  • Web de l’ICF: https://icf.cat
  • Web d’ACCIÓ: https://accio.gencat.cat
  • Documentació necessària (habitual):
  • Identificació digital (idCAT, Cl@ve, certificat digital)
  • Declaració d’afectació econòmica
  • Pressupostos o factures de despesa
  • Acreditació d’estar al corrent d’obligacions tributàries
  • Complir condicions, especialment:
  • Manteniment de llocs de treball (clàusula obligatòria per rebre finançament)
  • En alguns casos, presentació d’un pla de viabilitat

👥 Suport a famílies vulnerables i reforç municipal

El segon bloc inclou fins a 30 milions per protegir famílies vulnerables. Es crearà una línia oberta d’ajuts per respondre a situacions de vulnerabilitat social, i es reforçaran les ajudes d’urgència gestionades pels ajuntaments per garantir alimentació, subministraments bàsics i estabilitat econòmica.

On es gestionaran?

  • Departament de Drets Socials
  • Serveis Socials dels ajuntaments
  • Oficines d’Atenció Ciutadana

Com s’hi accedirà?

  • Línia d’ajuts oberta a través del Portal de Tràmits.
  • En casos urgents o vulnerables: Contacte amb Serveis Socials municipals, que tramitaran l’ajut directament.
  • Es demanarà documentació bàsica: renda familiar, declaració de vulnerabilitat i rebuts de subministraments o despeses bàsiques

🔋 154 milions per accelerar la transició energètica

El tercer bloc mobilitza fins a 154 milions per impulsar la transició energètica. S’hi inclou una nova línia de crèdit de l’ICF per a projectes d’energies renovables, la consolidació de parcs públics fotovoltaics, el desplegament del biogàs, el suport a comunitats energètiques i la simplificació dels tràmits d’autoconsum. També es reforça el Pla d’Impuls al Vehicle Elèctric 2026–2030 i la xarxa pública de recàrrega.

S’accedirà via:

  • ICF → línies de crèdit per renovables
  • L’Energètica → projectes fotovoltaics i infraestructures
  • Departament d’Acció Climàtica → programes de biogàs i comunitats energètiques

Passos habituals

  • Consulta de convocatòries a https://icaen.gencat.cat i https://icf.cat
  • Presentació de projecte energètic
  • Avaluació tècnica
  • Concessió i seguiment
