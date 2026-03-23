Les 40 mesures de la Generalitat per fer front al conflicte de l'Iran
- El Govern activa 400 milions en ajudes per protegir empreses, famílies i impulsar la transició energètica
- 216 milions seran en ajuts directes, línies de crèdit i exempcions fiscals per preservar el teixit econòmic català
El govern català aprova aquest dimarts un primer paquet de 400 milions d’euros per fer front a l’impacte econòmic de la guerra a l’Orient Mitjà. El pla inclou 40 mesures repartides en tres grans blocs: 216 milions per reforçar el teixit econòmic, 30 milions per protegir famílies vulnerables i 150 milions destinats a accelerar la transició energètica. L’objectiu és esmorteir l’augment de costos i evitar que la crisi internacional afecti amb més força l’economia catalana.
Les ajudes directes i línies de crèdit a les empreses estaran condicionades al manteniment dels llocs de treball, i les furgonetes de transport quedaran exemptes de l’impost de CO₂ per compensar la pujada dels combustibles.
El govern també vol blindar el poder adquisitiu de les famílies amb ajuts específics per a situacions de vulnerabilitat, i reforçar els ajuntaments perquè disposin de recursos per donar resposta als col·lectius més afectats.
“💶 La Generalitat activa 400 milions a famílies vulnerables, empreses i autònoms afectats per la guerra d’Orient Mitjà | @RTVECatalunya pic.twitter.com/rJyeCRntJ6“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 23, 2026
💶 216 milions per reforçar el teixit econòmic
El primer bloc destina 216 milions a la protecció del teixit productiu. Inclou ampliacions de les línies de crèdit Aranzels – Orient Mitjà i Emergències – Orient Mitjà, així com noves convocatòries com la Línia ICF-Agroliquiditat i la Línia ICF-ACCIÓ Lidera Internacionalització.
També hi ha ajuts directes per al sector agrícola i pesquer, mesures per compensar l’augment del carburant, i exempcions fiscals com la retirada temporal de l’impost de CO₂ a les furgonetes de transport.
⭐On s’haurà d’accedir?
- Institut Català de Finances (ICF) → per a les línies Aranzels, Emergències, ICF-Agroliquiditat i ICF-ACCIÓ Internacionalització
- ACCIÓ (Agència per a la Competitivitat de l’Empresa) → per assessorament i serveis d’internacionalització
- Departament d’Economia i Finances → publicació de convocatòries i bases
- Departament d’Acció Climàtica → per ajuts agrícoles i pesquers
⭐ Com s’hi accedirà?
- Publicació de les bases a DOGC i portals de la Generalitat.
- Sol·licitud en línia a través de:
- Portal de Tràmits: https://tramits.gencat.cat
- Web de l’ICF: https://icf.cat
- Web d’ACCIÓ: https://accio.gencat.cat
- Documentació necessària (habitual):
- Identificació digital (idCAT, Cl@ve, certificat digital)
- Declaració d’afectació econòmica
- Pressupostos o factures de despesa
- Acreditació d’estar al corrent d’obligacions tributàries
- Complir condicions, especialment:
- Manteniment de llocs de treball (clàusula obligatòria per rebre finançament)
- En alguns casos, presentació d’un pla de viabilitat
👥 Suport a famílies vulnerables i reforç municipal
El segon bloc inclou fins a 30 milions per protegir famílies vulnerables. Es crearà una línia oberta d’ajuts per respondre a situacions de vulnerabilitat social, i es reforçaran les ajudes d’urgència gestionades pels ajuntaments per garantir alimentació, subministraments bàsics i estabilitat econòmica.
⭐ On es gestionaran?
- Departament de Drets Socials
- Serveis Socials dels ajuntaments
- Oficines d’Atenció Ciutadana
⭐ Com s’hi accedirà?
- Línia d’ajuts oberta a través del Portal de Tràmits.
- En casos urgents o vulnerables: Contacte amb Serveis Socials municipals, que tramitaran l’ajut directament.
- Es demanarà documentació bàsica: renda familiar, declaració de vulnerabilitat i rebuts de subministraments o despeses bàsiques
🔋 154 milions per accelerar la transició energètica
El tercer bloc mobilitza fins a 154 milions per impulsar la transició energètica. S’hi inclou una nova línia de crèdit de l’ICF per a projectes d’energies renovables, la consolidació de parcs públics fotovoltaics, el desplegament del biogàs, el suport a comunitats energètiques i la simplificació dels tràmits d’autoconsum. També es reforça el Pla d’Impuls al Vehicle Elèctric 2026–2030 i la xarxa pública de recàrrega.
⭐ S’accedirà via:
- ICF → línies de crèdit per renovables
- L’Energètica → projectes fotovoltaics i infraestructures
- Departament d’Acció Climàtica → programes de biogàs i comunitats energètiques
⭐ Passos habituals
- Consulta de convocatòries a https://icaen.gencat.cat i https://icf.cat
- Presentació de projecte energètic
- Avaluació tècnica
- Concessió i seguiment