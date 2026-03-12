El túnel ferroviari de Rubí queda tancat set setmanes per reforçar l'estructura
- La infraestructura és clau per al trànsit de mercaderies que arriben d’Europa cap al port de Barcelona
- Els trens es desviaran cap a Lleida o descarregaran a la terminal de la Llagosta per continuar el trajecte en camió
Aquest divendres el trànsit ferroviari del túnel de Rubí s’aturarà de nou. Durant set setmanes, una de les infraestructures clau per al transport de mercaderies que arriben d’Europa quedarà tancada per poder accelerar les obres de reforç i estabilització de l’estructura.
Adif va detectar moviments al túnel a través del sistema de monitoratge instal·lat a la infraestructura i, després del pas de la borrasca Harry a finals de gener i els accidents d'Adamuz i Gelida, aquestes coses es tenen més en compte. L’objectiu és garantir la seguretat i avançar els treballs previstos.
La mesura arriba un mes després de la reobertura parcial, molt esperada, perquè aleshores s'estava bloquejant milers de tones de gènere que van col·locar la indústria catalana en una posició ben ajustada.
Els sensors han detectat una "evolució negativa"
Els més de trenta sensors instal·lats al túnel han registrat una “evolució negativa” en els moviments de l’estructura. Segons el director de Construcció de línies d’explotació est d’Adif, Àngel Contreras, des del moment en que aquests moviments han arribat a determinats llindars, s’ha optat per aturar el trànsit.
Els treballs se centraran especialment en un tram de 120 metres considerat “crític”, mentre que la resta del túnel —uns 900 metres— es troba en l’última fase de contractació de les obres de rehabilitació.
Quins trens afecta?
El túnel de Rubí és un pas essencial per a les mercaderies que arriben del nord, especialment des de França a través de Portbou, tant en ample ibèric com en ample internacional. De fet, és un dels principals accessos ferroviaris cap al port de Barcelona.
El tall afectarà sobretot aquests combois, mentre que els que venen del sud podran continuar circulant per la ruta de Sant Vicenç de Calders i Vilafranca.
Desviaments per Lleida o transport en camió
Per mantenir el flux logístic, Adif i la Generalitat treballen amb diverses alternatives.
En el cas dels trens d’ample ibèric procedents de França, es planteja desviar-los per la línia de Montcada, Manresa i Lleida abans de tornar a connectar amb el corredor mediterrani a Sant Vicenç de Calders. Aquest recorregut, però, implica restriccions de càrrega i longitud.
Pel que fa al trànsit d’ample internacional, l’única opció és utilitzar la terminal logística de la Llagosta com a punt intermedi. Les mercaderies arribarien en tren fins a aquesta instal·lació i completarien el trajecte fins al port de Barcelona per carretera.
El Govern prepara un pla de contingència
La Generalitat treballa amb Adif i el port de Barcelona per activar un pla de contingència que permeti mantenir el flux logístic durant el tall.
“🚆 @JuntsXCat vol saber l'impacte econòmic que tindrà el tall del túnel de Rubí.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 12, 2026
🗣️ @judithtoronjo: "Preguntarem al Govern quines són els plans alternatius que s'han posat sobre la taula" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/iUdiAXVdyz“
Des de l’oposició, Junts ha anunciat que registrarà preguntes al Parlament per conèixer l’impacte econòmic del tall. La diputada Judith Toronjo ha criticat els “girs de guió” del Departament de Territori i ha alertat que algunes alternatives podrien incrementar els costos per a les empreses o provocar més trànsit a l’AP-7.