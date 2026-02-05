Reobren parcialment el túnel de Rubí pel transport de mercaderies
- Es reobre un cop enllestides les obres de reforç de la infraestructura
Ha quedat reobert parcialment el túnel de Rubí per donar sortida a les mercaderies que s'acumulaven des de fa dies.
Tant Adif com el Ministeri de Transports han donat llum verda al desbloqueig del transport de mercaderies després d'haver enllestit les obres de reforç d'un tram de 130 metres.
S’ha reforçat l'estructura amb plaques d'acer a la volta del túnel, s’ha escanejat la instal·lació i, pròximament, s'hi col·locaran cintres metàl·liques a mida, mentre s'intensifica la vigilància del punt.