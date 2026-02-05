Retards i preus abusius: quins drets tenen els usuaris davant el caos ferroviari?
- L'augment del preu dels transports alternatius posa en qüestió els drets dels consumidors
- El Defensor del Poble ja investiga possibles pràctiques abusives i insta el govern espanyol a actuar
- L'OCU denuncia pràctiques abusives i recorda que els usuaris poden reclamar compensacions pels retards
Els problemes al servei ferroviari continuen afectant milers de viatgers a Catalunya i a la resta de l'Estat. Retards reiterats, manca d’informació i dificultats per reclamar compensacions han generat un degoteig de queixes. Segons l’OCU, en aquesta crisi s'han vulnerat drets bàsics dels consumidors.
S'han vulnerat els drets dels usuaris?
Segons Enrique García, la resposta és clara. "Bàsicament dos fonamentals", explica. El primer, relacionat amb els preus dels transports alternatius: "Hem vist preus clarament abusius per part de companyies aèries i d’empreses de lloguer de cotxes, que s’han disparat davant la necessitat dels usuaris".
El portaveu de l’OCU lamenta que la normativa actual no permeti limitar aquestes pujades: "La norma no serveix perquè no s’ha decretat l’estat d’emergència i no es poden aplicar límits".
“☕️ Incompliments pels endarreriments persistents i preus abusius: Enrique García, portaveu de l'OCU, explica quins drets s'estan vulnerant en la crisi ferroviària | @egarciaocu @consumidores— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 5, 2026
🗣️ "S'ha de reclamar, encara que la quantia sigui petita"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/S8S3CT4NLm“
Després de l’accident d’Adamuz, els preus dels vols i dels vehicles de lloguer es van disparar. "Això és clarament abusiu", insisteix el portaveu de l'OCU, que reclama mecanismes efectius per evitar situacions com vols que passen de 27 euros a més de 300, o lloguers de cotxes de fins a 600 euros.
Retards continus i manca d'indemnitzacions
El segon gran problema és el funcionament quotidià del servei ferroviari. “No s’estan complint els compromisos de puntualitat que s'estan eliminant davant la persistència dels retards, no es dona informació ni transport alternatiu”, denuncia García. A això s’hi afegeix, segons l’OCU, la manca de compensacions econòmiques als afectats.
"A partir de 60 minuts de retard han de pagar una compensació del 25% del bitllet, i si se superen els 120 minuts, el 50%", recorda. Però assegura que "ni això s’està pagant".
Es pot reclamar pels retards de l'alta velocitat?
Davant els nous retards previstos entre Barcelona i Madrid, García insisteix que els viatgers tenen dret a reclamar. “Els drets hi són, encara que la quantitat sigui petita, i cal reclamar”, afirma, tot i reconèixer que el procés és feixuc per als consumidors.
Què fer si no hi ha reemborsament?
Des de l’OCU recomanen no quedar-se de braços plegats. "És un sobreesforç per als consumidors, però hem de posar de manifest aquesta situació i fer que les companyies paguin almenys el mínim", assegura.
L’organització també assenyala Renfe i el Ministeri de Transports. "La llei de consum sostenible obliga Renfe a tornar a les indemnitzacions més generoses de l’any 2024", recorda García, i subratlla que aquestes compensacions “no són una qüestió de generositat, sinó perquè les empreses compleixin el contracte”.
Una campanya per defensar els drets
L’OCU ha posat en marxa la campanya Si el tren es retarda, els teus drets no, amb un telèfon d’informació per assessorar els consumidors. “A veure si entre tots donem aquest impuls i fem que les companyies compleixin”, conclou García.