El tall al túnel de Rubí bloqueja el trànsit de mercaderies
Els trens internacionals procedents d’Europa no poden circular per l’esllavissada al túnel de Rubí, un punt estratègic per al trànsit ferroviari. Això ha provocat una acumulació massiva de mercaderies a la frontera amb França, amb especial incidència a Portbou, on s’acumulen 22.000 tones d’acer provinents, entre d’altres, d’Alemanya.
El Port de Barcelona registra una situació pràcticament paralitzada, mentre que al Port de Tarragona ja hi ha 15.000 tones de producte pendents de sortir. El col·lapse es veu agreujat pels retards acumulats a causa del caos a Rodalies, que afecta també el flux de mercaderies dins del territori.
El govern espanyol prepara una actuació d’emergència
El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha anunciat al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La2Cat una “primera actuació d’emergència” al túnel de Rubí per reobrir el pas “en qüestió de dies”.
Aquestes obres serien compatibles amb el pas de combois i responen a la preocupació del Ministeri, que no vol esperar als treballs estructurals ja previstos en el projecte de 23,3 milions d’euros que Adif va licitar l’any passat.
"José Antonio Santano garanteix que dilluns Rodalies funcionarà amb normalitat
🗣️ "Hauríem de tenir plenament operatives pràcticament totes les línies, amb alguna excepció"
Impacte sobre la carretera i augment del trànsit
Amb el ferrocarril interromput, una part important del transport s’ha desviat cap a la carretera, que ja concentra el 90% de les mercaderies al país.
L’AP-7 es veu especialment tensada, amb trams com el de Martorell, per on passen 25.000 camions al dia, vivint noves congestions. Els viatgers habituals relaten increments notables de trànsit i temps de desplaçament.
La situació ha impactat també els passatgers de la línia R8, obligant Renfe a activar un servei alternatiu per carretera entre Martorell i Mollet–Sant Fost. La consellera Sílvia Paneque ha qualificat el túnel de punt essencial i ha confirmat que ja s'han activat diversos contractes d’emergència.