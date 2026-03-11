Primer cas de pesta porcina africana al terme municipal de Barcelona
- El Parc Natural de Collserola queda tancat però veïns i treballadors de la zona podran continuar desplaçant-se
- El positiu està vinculat al focus detectat la setmana passada a Sant Just
Nou positiu de pesta porcina africana, aquest cop dins el terme municipal de Barcelona, que ha obligat a tancar el Parc Natural de Collserola al complet. La mesura s’aplicarà de manera permanent i no només durant la nit, com s’havia fet fins ara, i comportarà també el tancament dels accessos des dels barris de la ciutat.
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha demanat “calma” a la població i ha assegurat que, malgrat el tancament del parc, els veïns i els treballadors de la zona podran continuar desplaçant-se amb normalitat per accedir a negocis, equipaments o transport públic.
“🐗 Primer cas de pesta porcina africana en el terme municipal de Barcelona.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 11, 2026
Les restriccions s'amplien i porten a tancar el parc natural de Collserola | @AliciaBerjano_ pic.twitter.com/FwwmBR6TI0“
El cas forma part d’un nou grup de positius que es confirmarà oficialment aquest dijous i està vinculat al focus detectat la setmana passada a Sant Just Desvern.
Estratègia de contenció
El tancament de Collserola respon a criteris tècnics i a l’estratègia de tractar el parc “com un bloc” per facilitar la contenció del virus. Segons Ordeig, els experts ja contemplaven l'escenari perquè és “impossible blindar” tota la zona forestal.
D'aquesta manera, es manté l’objectiu de reforçar el dispositiu de captures de senglars i reduir la presència d’animals en una zona especialment complexa per la proximitat amb l’àrea metropolitana i, per tant, de la ciutadania.
Amb aquesta detecció s’amplien les restriccions que fins ara afectaven 19 municipis de l’entorn, i la ciutat comtal passa a formar part del grup de municipis amb casos confirmats de pesta porcina africana. En total, ja s’han detectat més de dos-cents senglars positius.