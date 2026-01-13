Nous casos de pesta porcina africana en senglars a Catalunya
- La Generalitat confirma 13 nous senglars morts per PPA dins la zona d’alt risc delimitada al voltant dels primers focus
- Amb aquests casos, ja són 60 els animals positius detectats a Catalunya des de l’inici del brot
Els Serveis Veterinaris Oficials de la Generalitat de Catalunya han notificat la detecció de 13 nous casos de pesta porcina africana (PPA) en senglars silvestres. Tots els animals han estat localitzats morts dins la zona d’alt risc, establerta en un radi de sis quilòmetres al voltant dels primers focus.
Amb aquesta actualització, el recompte s’eleva fins als 15 focus notificats —tres de primaris i 12 de secundaris— i un total de 60 senglars positius des de l’inici del brot.
Més de 600 animals analitzats
En paral·lel, s’han analitzat 622 senglars més amb resultat negatiu. D’aquests, 300 han estat capturats i 322 provenen de la vigilància passiva, que inclou animals trobats morts o amb símptomes compatibles abatuts al medi natural, tant dins la zona infectada com als seus voltants.
Intensificació de la vigilància i les captures
Les autoritats mantenen actives les tasques de cerca de cadàvers i treballen en la preparació de captures per reduir la població de senglars a les zones de menor risc. També s’ha reforçat l’aïllament mitjançant tanques, aprofitant infraestructures existents com carreteres i vies fèrries, amb especial atenció als corredors habituals d’aquests animals.
Un dels punts clau és el reforç d’una segona barrera de contenció al voltant de Collserola, amb actuacions a les autopistes AP-7 i A-2, així com en altres vies del nord per evitar el pas cap al Maresme.
Controls a les explotacions porcines
Pel que fa a les granges, els Serveis Veterinaris Oficials mantenen els controls de bioseguretat a les 57 explotacions de porc situades dins la zona infectada. Fins ara, no s’hi ha detectat cap símptoma ni lesions compatibles amb la malaltia.
La pesta provoca 63 milions d'euros de pèrdues
El sector porcí català ha tancat el 2025 amb pèrdues de fins a 63 milions d’euros, tot i un guany mitjà de 26 euros per animal, un marge un 40% inferior al dels dos darrers anys. Les exportacions han baixat un 15% en volum i la cotització del porc ha caigut 30 cèntims per quilo des del novembre, segons dades de la Unió de Pagesos, a causa de la pesta porcina africana.
El sindicat preveu un 2026 complicat, amb una major concentració del sector, la reconversió de granges menys eficients i una reducció de l’entrada de garrins.