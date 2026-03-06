Un nou cas de pesta porcina amplia la zona d'alt risc a Sant Just Desvern i Esplugues
- La Generalitat confirma 21 nous positius, un d'ells fora del radi inicial
- Ja són 18 els municipis amb restriccions a la natura i 216 els senglars infectats
Un nou cas de pesta porcina africana detectat en senglars ha obligat aquest divendres a incloure els municipis de Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat a la zona d'alt risc de l'epidèmia. D'aquesta manera, s'amplien les restriccions d'accés al medi natural en aquestes dues localitats i ja són 18 els municipis on es prohibeixen les activitats a la natura.
El Departament d'Agricultura ha notificat que en les últimes setmanes s'han confirmat 21 nous positius de pesta. El nombre total de casos s'eleva ja als 216 senglars infectats des que es va alertar del brot el passat mes de novembre.
Estratègia centrada en les captures
La Generalitat destaca que s'està continuant amb l'estratègia de tancar perimetralment la zona d'alt risc per tal d'augmentar les captures de senglars. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que s'han mobilitzat tots els efectius de tots els cossos disponibles i ha demanat paciència per "deixar treballar els tècnics i els professionals": "Ho hem de fer bé i ho hem de fer ràpid, però això porta el seu temps".
Des d'Unió de Pagesos critiquen la falta decisió i coordinació entre les administracions autonòmiques, estatals i europees, i reclamen un pla per erradicar el nombre de porcs senglars de manera urgent a la zona zero.