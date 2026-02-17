Sant Feliu de Llobregat se suma als nous casos de pesta porcina i amplia la zona d’alt risc
- El Govern mobilitza tots els recursos per aconseguir una reducció dràstica de porcs senglars al radi de 20 quilòmetres
- El nou cas fora del radi inicial de Collserola es troba a prop dels dos localitzats divendres a Molins de Rei
La lluita contra la pesta porcina a Catalunya entra en una nova fase. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha confirmat un nou cas de pesta porcina africana (PPA) a Sant Feliu de Llobregat, fora del perímetre inicial de sis quilòmetres de Collserola.
La troballa se suma als dos casos localitzats divendres a Molins de Rei. Confirma l’expansió del virus i l'ampliació de la zona d'alt risc i les restriccions al medi natural 15 municipis inclosos alguns barris de Barcelona, propers a Sant Feliu.
Intensificació de les captures
Davant d'aquesta situació, Ordeig ha anunciat la "mobilització de tots els recursos disponibles" per aconseguir reduir de "forma dràstica" el nombre de senglars al radi de 20 quilòmetres. La bona notícia, pel Govern, és que el nou cas s'ha localitzat al sud del primer focus i això "facilita més" el seu control que si s'hagués trobat a la Catalunya Central.
“🐗 El Govern "mobilitza tots els recursos disponibles" per aconseguir "una reducció dràstica" dels porcs senglars a la zona de 20 quilòmetres al voltant del focus de pesta porcina | @RTVECatalunya pic.twitter.com/nngDAVQnJr“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 17, 2026
Per reforçar la captura de senglars a tota la zona de Collserola, s’ha demanat al Ministeri la intervenció del grup TRAGSA per adquirir i instal·lar noves trampes col·lectives tipus pig brig. També es demana suport a altres comunitats autònomes que ja en disposen, i el reforç de les unitats canines.
Segons el Govern, a la zona de baix risc, els darrers caps de setmana s’han capturat un centenar de senglars. A la resta de Catalunya, els plans de control permeten capturar 2.000 senglars per setmana.
Set casos nous i 31 focus actius
El Ministeri d’Agricultura ha confirmat aquest dimarts 7 nous casos de PPA, amb el de Sant Feliu inclòs. Amb aquesta actualització, Catalunya registra 31 focus actius, consolidant l’àrea de Collserola i el Baix Llobregat com un dels principals punts d’afectació actual.
Els casos formen part d’un grup de set senglars morts, elevant a 162 els animals positius repartits en set municipis: Cerdanyola, Sant Cugat, Sant Quirze, Terrassa, Rubí, Molins de Rei i ara Sant Feliu de Llobregat, i ara s'amplien les restriccions a un total de 15 municipis.
La zona de la capital catalana afectada per les limitacions d’accés al medi natural forma part del barri de Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes, que està envoltat per Sant Feliu de Llobregat | Informa: Àlex Llorca.
Control reforçat dins del perímetre barrat
Les autoritats mantenen el virus confinat dins del perímetre barrat, amb reforços especials ara a Sant Feliu, on s’ha instal·lat un doble tancat seguint l’A2 i la línia de l’AVE. Ja s’han analitzat 1.112 casos negatius, entre animals capturats i vigilància passiva, i continuen els controls estrictes a les 57 explotacions porcines, que no presenten cap símptoma.
El Ministeri treballa amb la Comissió Europea per transformar l’actual zona infectada en les Zones I i II previstes al Reglament (UE) 2023/594. La proposta es votarà al Comitè PAFF de Brussel·les els dies 19 i 20 de febrer, un pas clau per adaptar les mesures de bioseguretat.
🛠️ MESURES DE CONTENCIÓ I CONTROL
S’activaran noves actuacions operatives:
🔸 Reforç del tancament de l’AP‑7 entre C‑16 i B‑23, fins al nucli urbà de Sant Feliu de Llobregat.
🔸 Construcció d’un segon tancament perimetral a la riba dreta del Llobregat (A2 i via AVE).
🔸 Segona barrera de tancament al tram C‑33–AP‑7 (Montcada) per impedir la sortida d’animals cap a Serra de Marina i el Maresme.
🤝 SUPORT EXTRAORDINARI DEMANAT A L’ESTAT
El Govern ha sol·licitat recursos addicionals per reforçar l’operatiu:
🔹 Una estació addicional de desinfecció mentre arriba una segona estació permanent.
🔹 Drons amb visió nocturna i càmera tèrmica per detectar animals i cadàvers i planificar batudes.
🔹 Reforçar la retirada de cadàvers a través de la Unitat Militar d’Emergències (UME), amb formació en bioseguretat.
🔹 Participació del SEPRONA per garantir el sacrifici legal, segur i amb garanties de benestar animal.