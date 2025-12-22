L'auditoria externa avala la seguretat de l'IRTA-CReSA en el treball amb la pesta porcina africana
- Una auditoria independent conclou que les instal·lacions de l’IRTA-CReSA són adequades i segures per treballar amb el virus
- El conseller d’Agricultura insisteix que no hi ha cap evidència que apunti al laboratori com a origen del brot
L'auditoria externa encarregada a quatre experts independents en bioseguretat ha validat els sistemes de funcionament de l’IRTA-CReSA per al treball amb el virus de la pesta porcina africana (PPA). L’informe conclou que el centre compleix la normativa europea i és adequat per operar amb nivells 3 de contenció biològica.
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig ha explicat que l’auditoria “avala la solidesa tècnica i operativa del centre” i valida els protocols de bioseguretat, la formació del personal, el control d’accessos, l’enviament de mostres i la gestió de residus. També incorpora propostes de millora que, segons Ordeig, “no tenen res a veure amb falles tècniques ni amb la investigació de l’origen del brot”.
Contenció del brot
Durant la roda de premsa, el conseller ha destacat que el brot continua contingut dins el radi de sis quilòmetres establert. Actualment, s’han detectat 27 positius després d’analitzar 432 animals, amb un percentatge de contagis del 6% i una tendència a la baixa. En els darrers sis dies, només s’ha confirmat un positiu entre els 240 animals analitzats.
Ordeig ha fet una crida a la prudència i ha demanat no difondre missatges alarmistes a les xarxes socials, recordant que la mortalitat de senglars és un fenomen habitual i no sempre està vinculada al virus.
Des del punt de vista econòmic, ha qualificat de "bona notícia" que el 78% dels mercats internacionals estan internacionalitzats.
Seqüenciació genètica, clau per descartar hipòtesis
El conseller ha reiterat que “no hi ha cap evidència” que apunti al laboratori com a origen del brot, però ha subratllat que aquesta hipòtesi no es podrà descartar definitivament fins a disposar dels resultats de la seqüenciació genètica del virus.
“La seqüenciació serà la prova definitiva“
Actualment, hi ha 28 mostres enviades a laboratoris europeus per comparar l’ADN del virus detectat amb altres ceps coneguts, incloses les mostres del laboratori. "La seqüenciació serà la prova definitiva", ha afirmat Ordeig, tot insistint que cal respectar els temps científics.
Reforç de la bioseguretat al sector
Paral·lelament, el Departament ha presentat un pla de bioseguretat integral amb una dotzena de mesures que afecten tant les granges com el transport, l’autoconsum, la vigilància sanitària i la formació dels professionals. El conseller ha anunciat reunions amb el sector porcí i amb les administracions implicades a partir del gener.
Segons Ordeig, la bioseguretat i la sanitat animal són clau no només per a la salut pública, sinó també per a la competitivitat del sector en un context internacional marcat per la incertesa geopolítica i comercial.