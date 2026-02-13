Detecten dos nous casos de pesta porcina africana fora del radi inicial
- Molins de Rei i el Papiol s'incorporen a la zona d'alt risc per PPA
- No hi ha cap granja afectada i es manté el radi de 20 quilòmetres
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat la detecció de 13 nous casos de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya. Onze s'han localitzat dins el radi inicial, però dos més s'han confirmat fora d'aquest perímetre, en una urbanització de Molins de Rei, al Baix Llobregat.
“🐗 Detecten per primer cop dos nous casos de pesta porcina africana fora del radi inicial.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 13, 2026
🗣️Conseller @oscarordeig: "Ampliem la zona d'alt risc de 12 a 14 municipis". pic.twitter.com/Bfd5i0G7yd“
Aquesta troballa de senglars positius fora de la zona delimitada fa que Molins de Rei i el Papiol s'incorporin a la zona d'alt risc, que fins ara incloïa dotze municipis, i que s'hi restringeixi l'accés al medi natural a partir d'aquest divendres.
Ordeig ha assegurat que no hi ha "cap granja afectada" dins els nous radis i que es manté el perímetre de vigilància de 20 quilòmetres. També ha avançat que el dispositiu de contenció es reforçarà amb nous tancats a l'N-2 i la B-23 i que continuaran les batudes a la zona de baix risc. Amb aquests casos, el total de positius s'eleva a 155.