Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Les notícies de RTVE Catalunya

Detecten dos nous casos de pesta porcina africana fora del radi inicial

  • Molins de Rei i el Papiol s'incorporen a la zona d'alt risc per PPA
  • No hi ha cap granja afectada i es manté el radi de 20 quilòmetres
Dos agents rurals observen un exemplar de porc senglar mort
Dos agents rurals observen un exemplar de porc senglar mort ACN
Alejandro Laxio García
Alejandro Laxio García

El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat la detecció de 13 nous casos de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya. Onze s'han localitzat dins el radi inicial, però dos més s'han confirmat fora d'aquest perímetre, en una urbanització de Molins de Rei, al Baix Llobregat.

Aquesta troballa de senglars positius fora de la zona delimitada fa que Molins de Rei i el Papiol s'incorporin a la zona d'alt risc, que fins ara incloïa dotze municipis, i que s'hi restringeixi l'accés al medi natural a partir d'aquest divendres.

Ordeig ha assegurat que no hi ha "cap granja afectada" dins els nous radis i que es manté el perímetre de vigilància de 20 quilòmetres. També ha avançat que el dispositiu de contenció es reforçarà amb nous tancats a l'N-2 i la B-23 i que continuaran les batudes a la zona de baix risc. Amb aquests casos, el total de positius s'eleva a 155.

Es noticia: