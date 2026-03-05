El CEO alerta de l'augment del sexisme modern a Catalunya
- Prop del 40% d'homes creu que la crítica als acudits masclistes és exagerada o que el feminisme ha anat massa lluny
- Un terç dels catalans defensa postulats que el mateix CEO titlla de 'sexisme modern'
Una nova enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) amb més de 6.700 participants revela una clara bretxa de percepció entre homes i dones sobre el masclisme i el feminisme.
El 40% dels homes considera que es critiquen en excés els acudits masclistes i que el feminisme ha anat massa lluny. Entre les dones, les xifres es mantenen més baixes però significatives: un 28% veu exagerada la crítica a aquests acudits, i un 27% creu que el moviment feminista s’ha excedit.
💬 El concepte de “sexisme modern”
El CEO defineix aquestes actituds com a “sexisme modern”, un fenomen que defensa un terç de la població catalana. Segons l’enquesta, aquesta percepció augmenta a partir dels 35 anys, i mostra un patró sostingut al llarg dels últims anys.
Tot i la diferència entre sexes, el CEO destaca que aquests posicionaments es troben en tots els segments de la societat.
⚠️ Percepcions distorsionades i falses creences socials
L’estudi també revela altres percepcions errònies: un 40% dels catalans creu que els immigrants representen la majoria de la població, quan en realitat són el 25%.
A més, un 38% pensa que algunes dones posen denúncies falses per obtenir beneficis econòmics o perjudicar la parella, una creença que experts en violència de gènere consideren infundada.
👥 Creixement de la sensació de discriminació
Pel que fa a la discriminació, un 37% dels enquestats afirma haver-se sentit discriminat almenys una vegada, una xifra que continua pujant: era el 35% el 2024 i el 29% l’any anterior.
La llengua, el lloc de procedència i la nacionalitat són els principals motius que els catalans assenyalen com a causes d’aquest malestar.
L’estudi forma part de l’Enquesta longitudinal del CEO, que analitza l’evolució de les actituds socials a Catalunya. El treball de camp es va dur a terme entre octubre i desembre i té com a objectiu observar com canvien, es mantenen o s’intensifiquen les percepcions sobre igualtat, convivència i valors socials en el temps.