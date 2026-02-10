Govern i comuns s'acosten a la prohibició de la compra especulativa d'habitatges
- Jéssica Albiach assegura que els experts avalen la constitucionalitat de la mesura
- El Govern accelera les negociacions amb els Comuns per tancar els pressupostos amb ERC al marge
El Govern de la Generalitat està intensificant les converses amb els Comuns per aconseguir un acord que permeti aprovar els pressupostos abans del 31 de març. Tot i això, l’executiu encara no ha obert negociacions formals amb ERC, imprescindible per garantir una majoria suficient.
Les converses se centren en dues demandes clau dels morats: l’execució d’obres a Rodalies des de Catalunya i la prohibició de la compra especulativa d’habitatge. Els Comuns consideren aquesta última una línia vermella "irrenunciable", assegurant que compta amb el suport dels informes d’experts del grup de treball que prepara una proposta definitiva | Informa: Lorena Hens
Albiach defensa la via constitucional per frenar l’especulació
La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, subratlla que els experts confirmen que la prohibició de la compra especulativa és constitucional. Segons diu, ara es treballa per trobar una síntesi que permeti presentar una proposta “robusta” i viable en els pròxims dies.
“🏛️ Els Comuns asseguren que els informes dels experts avalen la constitucionalitat de la prohibició de la compra especulativa d'habitatge | @SomComuns @RTVECatalunya pic.twitter.com/LxPIiqbJUB“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 10, 2026
El Govern manté prudència però busca acords
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, assegura que s’estan explorant fórmules d’acord, també en el cas de Rodalies, i que la Generalitat treballa per garantir accés a l’habitatge, reduir ràtios, simplificar burocràcia i reforçar l’educació inclusiva.
Paneque afirma que el Govern farà “el que calgui” per tenir els pressupostos a temps i remarca que només anunciaran acords quan siguin “certeses” | Informa: Lluís Falgàs
“🏛️ El Govern intensifica les negociacions amb els Comuns per tancar un acord de pressupostos abans del 31 de març | @LluisFalgas @RTVECatalunya pic.twitter.com/vWi8dgOjGU“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 10, 2026
Govern i Comuns reprendran les negociacions aquest dimecres al migdia al Parlament, amb la intenció d’accelerar el pacte. Tot plegat, però, continua avançant sense ERC, malgrat que l’executiu necessita un doble acord per tancar definitivament els comptes.