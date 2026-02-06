Una esllavissada de terra a Sant Feliu obliga a tallar un tram de l'R4 de Rodalies, que no preveu recuperar la normalitat fins l'abril
- Jornada de mobilitat complicada a Catalunya, amb afectacions destacades a la xarxa ferroviària de Rodalies
- La línia R4 continua tallada entre Martorell i l’Hospitalet de Llobregat després d’un despreniment de terres a Sant Feliu
La xarxa de Rodalies viu un nou episodi d’afectacions importants, amb incidències tant a les carreteres com al servei ferroviari. La línia R4 continua interrompuda entre Martorell i l’Hospitalet de Llobregat després d'una esllavissada parcial d’un terraplè a Sant Feliu de Llobregat, en una zona on s’estan fent obres de soterrament.
El tall es va produir poc després que la línia recuperés parcialment la normalitat. De moment, Renfe ofereix transport alternatiu amb autobusos i recomana als viatgers utilitzar altres mitjans com el metro, el Tram o els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
Tallada l'R4 entre Martorell i l'Hospitalet de Llobregat.
Per un despreniment a les obres de soterrament de Sant Feliu de Llobregat
Alternatives de transport a l'R4
Sobre la incidència a l’R4, Carmona ha defensat que encaminar els passatgers cap a FGC, Tram, metro o bus és més “eficient” que establir un servei alternatiu per carretera. Segons ha dit, “hi ha uns modes de transport molt potents d’entrada a Barcelona” que connecten les poblacions afectades.
Tot i això, ha assegurat que Renfe disposa d’una flota d’autobusos preparada per si fos necessari ampliar el transport alternatiu.
Preguntat per la data de reobertura del tram afectat, no ha volgut concretar terminis i ha remarcat que dependrà de la finalització de les obres per part d’Adif i dels protocols de seguretat.
D’altra banda, el tram de l’R4 afectat per l’accident ferroviari de Gelida podria tornar a estar operatiu en un sentit a partir de dilluns, segons ha indicat el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, en declaracions al Cafè d'idees de La 2Cat de RTVE.
Santano ha explicat que les obres pel despreniment a Sant Feliu de Llobregat haurien d'acabar sobre les 11 hores i al llarg d'aquest divendres reprendre's la circulació de l'R4 entre Martorell i l'Hospitalet. L'esllavissada, ha detallat, no va afectar les vies, que es van tallar per seguretat.
El secretari d'Estat ha explicat que s'ha instal·lat a Catalunya per "resoldre" els "problemes" al servei ferroviari: "Hi ha hagut descoordinacions, no ens les podem permetre i no n'hi haurà més". Santano també ha previst que en dues setmanes es puguin recuperar totes les línies (menys la R3 pel desdoblament), encara que amb limitacions de velocitat. A l'abril preveu que puguin funcionar ja sense restriccions de velocitat.
Túnel de Rubí i mercaderies
El túnel de Rubí, per on circulen trens de mercaderies, s’ha reobert parcialment després de 10 dies tallat. De moment, només hi passen combois de mercaderies i més endavant es preveu recuperar-hi el pas de trens de passatgers.
Vaga de maquinistes
Pel que fa a la vaga de maquinistes prevista per dilluns i dimarts, Renfe ha recordat que s’aplicaran els serveis essencials decretats per la Generalitat. Els serveis alternatius per carretera es mantindran, ja que no estan afectats per la vaga.
Normalitat ajornada fins a l’abril
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha explicat que la previsió és recuperar la plena normalitat al servei de Rodalies “de cara a l’abril”. En declaracions aquest divendres des de l’estació de Sants, ha detallat que s’està treballant per eliminar “totes les limitacions” actuals de la xarxa.
Pel que fa a l’R3, Carmona ha indicat que la línia podria quedar “recuperada” en un termini aproximat de dues setmanes.