El preu de l'habitatge manté la tendència a l'alça pel 2026
- Els experts veuen una moderació tímida en l'increment del cost d'un pis
- Catalunya es manté com la segona comunitat amb la rendibilitat més elevada de l'Estat
Les dades de finals del 2025 fan preveure que el preu de l'habitatge continuarà pujant durant el 2026, encara que es pot moderar el seu creixement. Analistes del sector immobiliari consideren que les mesures regulatòries i el ritme de construcció actual no permeten revertir aquesta tendència a curt termini.
"Veurem increments de preus, però seran més modestos", pronostica Javier Burón, autor del llibre 'El problema de la vivienda'. "Necessitem aproximadament 25.000 habitatges a l'any i en fem 11.000 - 13.000, la meitat", explica Josep Maria Raya, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra.
L'any passat, a Catalunya, el lloguer va créixer més d'un 3% i la compravenda, un 11%, segons dades d'Incàsol i de l'Institut Nacional d'Estadística.
La rendibilitat es manté molt elevada
El 2025 es tanca amb Catalunya com la segona comunitat de l'Estat amb una rendibilitat més alta de l'habitatge: un 7,4%. Això és el que diu l'estudi de Fotocasa 'La rentabilidad de la vivienda en España en 2025' que es basa en els preus de venda i lloguer del seu portal immobiliari. Només es superada per Castella-la Manxa on la rendibilitat és del 7,8% i es manté per sobre de la mitjana espanyola del 5,9%.
Hi ha 5 ciutats catalanes entre les 10 més rendibles per vendre o llogar un pis: Santa Coloma de Gramenet (9,9%), Badalona (9,1%), Terrassa (9,1%), L'Hospitalet de Llobregat (8,5%) i Mataró (8,4%). En el cas de Barcelona ciutat, el districte amb una rendibilitat més alta és Nou Barris (7,6%).
El preu per metre quadrat en màxims
El preu de l'habitatge es va tancar el 2025 amb increments significatius. A Barcelona, el metre quadrat se situa en els 5.144 €, segons el portal Idealista, i amplia el seu lideratge com la capital més cara d'Espanya. A l'Estat, el preu mitjà és de 2.639 euros el metre quadrat amb un increment interanual del 16,2%.
En aquest cas, Nou Barris també és el districte on s'experimenta un augment més accelerat dels preus amb una pujada anual del 15,7%.