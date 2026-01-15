Caiguda histÃ²rica de l'obra nova a Barcelona: nomÃ©s 1.200 pisos nous el 2025
- La capital catalana registra la xifra més baixa d'habitatges nous de l'última dècada
- Girona i la resta de demarcacions creixen, però Barcelona marca un canvi de tendència
La construcció d'habitatge nou s'ha enfonsat a la ciutat de Barcelona durant el 2025. Segons dades del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, a la capital només s'han construït 1.200 pisos nous, una caiguda del 40% respecte a l'any anterior i la xifra més baixa dels últims deu anys. La meitat d'aquests habitatges són de protecció oficial.
Barcelona ciutat encapçala la davallada amb un descens del 39,22% dels habitatges nous visats. Però la tendència també es nota a la resta de la demarcació, amb una caiguda del 16,35%. A les comarques barcelonines s'han visat 8.270 pisos, la dada més baixa des del 2021.
Entre les causes d’aquest fre al mercat, el degà del Col·legi d'Arquitectes, Guim Costa, apunta a la històrica manca de sòl disponible, les tensions entre promotors i administració i regulacions urbanístiques com la reserva del 30% d’habitatge protegit.
Tot i el retrocés a la capital, la construcció d'habitatge nou creix a la resta de demarcacions i a Girona es dispara per sobre del 30%. Al conjunt de Catalunya, s'han edificat 16.000 pisos nous el 2025, la segona millor xifra des del 2006.
Malgrat el context, Costa es mostra optimista i confia que els objectius del Govern —50.000 habitatges fins al 2030 i 210.000 de col·laboració publicoprivada— impulsaran el sector. Segons el Col·legi d'Arquitectes, Catalunya necessita almenys 300.000 nous habitatges els pròxims anys per fer front al creixement de població.