Catalunya supera les 104.000 compravendes en l’any i marca màxims des del 2007
- La compravenda d’habitatges puja un 2,3% al novembre i encadena tres mesos d’augment a Catalunya
- L'obra nova cau un 10% i confirma el fre del sector
La compravenda d’habitatges va sumar 8.794 operacions al novembre, un 2,3% més que un any enrere. Amb aquesta dada, el mercat immobiliari català encadena tres mesos d’alces interanuals, tot i que amb un ritme més moderat que al setembre i octubre. Es tracta del millor novembre des del 2022.
Segona mà a l’alça i obra nova en retrocés
Del total d’operacions, 7.197 habitatges eren de segona mà (+5,6%) i 1.597 d’obra nova, que retrocedeix un 10,1% interanual. La dinàmica confirma el predomini de l’habitatge usat en la major part del mercat i el fre del segment d’obra nova.
De fet, durant l'any passat el nombre de visats d'obra nova a Catalunya va descendir un 7,46% respecte a 2024, amb 16.128 habitatges visats. Tot i això, encara que és el segon millor dada des de 2006. També destaca la caiguda en la demarcació de Barcelona, amb un descens del 20% i del 39% en el cas de la capital catalana estrictament parlant.
Barcelona cedeix lleugerament; la resta creix
Per demarcacions, Barcelona és l’única que registra un lleu descens (–0,13%), mentre que Girona (+7,1%), Lleida (+3,2%) i Tarragona (+7,8%) augmenten de manera clara. En l’acumulat de l’any, Catalunya supera ja les 104.000 operacions, un +14,26% respecte al 2024 i amb màxims des del 2007, segons destaca Òscar Gorgues, gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona | INFORMA: Climent Sabater
El conjunt de l’Estat creix més: +7,8%
A escala estatal, el mercat remunta un 7,8% interanual després de la caiguda d’octubre, amb 58.546 operacions. L’any 2025 acumula un increment de l’11,8% i suma 660.089 transaccions, superant tots els exercicis complets des del 2007, quan es va registrar el rècord de 775.300 compravendes.
El 2025 ha estat especialment actiu, amb pujades destacades al gener (+11%), febrer (+13,9%), març (+40,6%), abril (+2,3%) i maig (+39,7%).