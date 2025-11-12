Sánchez insta Junts a fer “política amb majúscules” i deixar el bloqueig al Congrés
- Feijóo adverteix als de Puigdemont que el suport a Sánchez "no els sortirà gratis"
- Rufián redueix el futur de la legislatura a "moció de censura o eleccions" i Nogueras retreu a Sánchez els "incompliments amb Catalunya"
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha fet una crida a Junts perquè practiqui “política amb majúscules” al servei de la ciutadania i no es limiti a “abonar-se al bloqueig”. Sense citar directament el partit de Carles Puigdemont, ha reclamat arguments sòlids per rebutjar lleis que, segons ell, busquen millorar la vida de la gent.
“🏛️ Sánchez demana a Junts “política amb majúscules” i abandoni el bloqueig.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 12, 2025
🗣️ “Quins motius hi ha per frenar lleis que milloren la vida de la gent?” | @RTVECatalunya
🔗 https://t.co/XZoL9Jetgp pic.twitter.com/LQCmuvYctO“
Sánchez apel·la a l'esperit de l'acord
Durant la seva intervenció al Ple del Congrés, Sánchez ha criticat l'oposició constructiva del PP i ha advertit que altres grups parlamentaris semblen voler sumar-se al bloqueig. Ha qüestionat els motius per frenar normes com la Llei de protecció digital per a menors, la Llei de Famílies o la d’universalitat de la sanitat pública, totes orientades a resoldre problemes socials greus.
El líder socialista ha insistit que aquestes iniciatives són essencials per afrontar reptes com l’hivern demogràfic, la corresponsabilitat familiar i la defensa dels drets digitals dels infants. Ha subratllat que “la sort de molta gent” depèn de les decisions que es prenguin al Congrés.
Finalment, Sánchez ha apel·lat a tots els grups a recuperar “l’esperit d’acord” i fer política pensant en els ciutadans, independentment del seu vot o ideologia. Ha remarcat que l'acció pública és clau per garantir el benestar col·lectiu.
Advertiment de Feijóo a Junts
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertit a Junts i al PNB que el seu suport a Pedro Sánchez “no els sortirà gratis”. Segons Feijóo, aquestes formacions són “responsables del deteriorament d’Euskadi i Catalunya” i això “els passarà factura”. Ha assegurat que Junts ja ha patit conseqüències i que, quan el PSOE els situï en la “fachosfera”, perdran principis, votants i influència a Madrid.
“🏛️ Núñez Feijóo avisa Junts i el PNB que mantenir el govern de Pedro Sánchez "els passarà factura" electoralment | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 12, 2025
🔗 https://t.co/XZoL9Jetgp pic.twitter.com/zN9GSxobqr“
Moció de censura o Eleccions?
El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, treu ferro als casos de corrupció dels quals el PP acusa el Govern i planteja que "ja fa temps" que a la cambra baixa "hi ha majoria de dretes". En aquest sentit, es pregunta quin serà el futur de la legislatura: "Si tot està tan malament, què anirà abans? La moció de censura de Feijóo o les eleccions de Sánchez?"
“🔴 @gabrielrufian planteja a la sessió de control del Congrés “què serà abans?” Si "la moció de Feijóo" o "les eleccions de Sánchez".— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 12, 2025
👉 El portaveu d’@Esquerra_ERC acusa @JuntsXCat de “fer negoci” amb Catalunya. pic.twitter.com/yl0zmuNasq“
"El PP arribarà a la Moncloa per Junts", es convenç Rufián. I afegeix que, pels de Puigdemont, "Catalunya no és la seva pàtria sinó el seu negoci". El líder d'ERC conclou que Junts només té dues opcions davant aquest escenari: "O recuperen Catalunya o la destrueixen".
Pel que fa als postconvergents, la portaveu Míriam Nogueras ha clarificat que la relació del partit amb el PSOE "s'ha acabat". I argumenta la decisió amb una enumeració de tots els acords "incomplerts" per part del Govern "amb els catalans": "Si vostès collen als catalans, la nostra responsabilitat és collar-los a vostès."
“🗣️ “Aquesta relació s’ha trencat. Només havien de complir amb Catalunya. Com pensa governar sense la majoria que necessita?"— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 12, 2025
❌ @miriamnoguerasM @JuntsXCat es pregunta al #Congreso com afrontarà Sánchez el bloqueig de la legislatura.
🔗 https://t.co/XZoL9Jf15X pic.twitter.com/REDunJZlEW“
Nogueras ha recordat a Sánchez que "va perdre les eleccions" del 2023 i rebutja la responsabilitat quant a la legislatura: "Vostè és president gràcies als vots de Junts. Qui ha evitat un govern de PP amb Vox som nosaltres. Per tant, lliçons, ni una." La política catalana ha conclòs tornant a demanar explicacions al president de com pensa governar sense majoria.