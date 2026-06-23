Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Recetas de TVE

Prepárate para una noche mágica con esta receta de macarrons de Sant Joan

  • Aprende a hacer esta deliciosa receta
  • No te pierdas Aquí la Tierra de domingo a viernes a las 20:25 en La 1
Para todos los públicos Deliciosa receta de macarrons de Sant Joan - Aquí la Tierra | Ver
Deliciosa receta de macarrons de Sant Joan
Sandra de la Torre Bermejo (Aquí la Tierra)

La noche de San Juan es una noche antigua, llena de fuego, música, deseos y supersticiones. Se queman los malos recuerdos, se saltan hogueras para atraer la buena suerte y se pide al verano que llegue lleno de energía positiva y cosas buenas. Una noche que tiene olor a humo, a mar y a cocina popular. Porque, como ocurre con todas las grandes fiestas, alrededor de las hogueras también se encienden los fogones, y en esta ocasión, descubrimos una tradicional receta de Ibiza, los macarrons de Sant Joan.

Macarrons de Sant Joan

Uno de los platos principales era la coca de chicharrones, pero de postre, la tradición siempre ha mandado que se hagan los macarrons de San Joan.

Catalina nos ha enseñado esta receta tradicional de su madre y su abuela, que mantiene vive la magia de la noche de San Juan. Una costumbre que se une a la hoguera típica que se hace cada 23 de junio con trastos viejos y muebles que no tienen arreglo, y sobre los que se coloca un ninot para simbolizar el fin de lo negativo.

Macarrons de Sant JoanMacarrons de Sant Joan
Ingredientes Preparación
  • Agua
  • Aceite
  • Canela en rama
  • Canela molina
  • Azafrán de hebra
  • Pasta Mafaldine
  1. Prepara la base en una olla. Pon a calentar agua con un chorro de aceite, aunque también puedes usar leche si lo prefieres.
  2. Tritura bien las hebras de azafrán en un mortero para incorporarlas después al caldo, junto a la canela con rama y a la canela en polvo.
  3. Ahora es muy importante salar el caldo y probarlo hasta que el sabor esté en su punto justo.
  4. Añade la pasta y deja que se cocine en ese caldo especiado.
  5. Una vez listo, deja que se enfríe para tomarlo bien fresquito. ¡Y listo!

Aprende con Aquí la Tierra

No te pierdas Aquí la Tierra, de domingo a viernes a las 20:25h en La 1 y, también disponible de forma gratuita en RTVE Play. Aprende y disfruta con Jacob Petrus, y, a partir del 1 de julio, también con Marc Santandreu, sobre la agricultura, ganadería, jardinería, cambio climático, gastronomía… ¡y un sinfín de temas más!

Es noticia: