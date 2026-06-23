Prepárate para una noche mágica con esta receta de macarrons de Sant Joan

La noche de San Juan es una noche antigua, llena de fuego, música, deseos y supersticiones. Se queman los malos recuerdos, se saltan hogueras para atraer la buena suerte y se pide al verano que llegue lleno de energía positiva y cosas buenas. Una noche que tiene olor a humo, a mar y a cocina popular. Porque, como ocurre con todas las grandes fiestas, alrededor de las hogueras también se encienden los fogones, y en esta ocasión, descubrimos una tradicional receta de Ibiza, los macarrons de Sant Joan.

Macarrons de Sant Joan Uno de los platos principales era la coca de chicharrones, pero de postre, la tradición siempre ha mandado que se hagan los macarrons de San Joan. Catalina nos ha enseñado esta receta tradicional de su madre y su abuela, que mantiene vive la magia de la noche de San Juan. Una costumbre que se une a la hoguera típica que se hace cada 23 de junio con trastos viejos y muebles que no tienen arreglo, y sobre los que se coloca un ninot para simbolizar el fin de lo negativo. Macarrons de Sant Joan Macarrons de Sant Joan Ingredientes Preparación Agua

Aceite

Canela en rama

Canela molina

Azafrán de hebra

Pasta Mafaldine Prepara la base en una olla. Pon a calentar agua con un chorro de aceite, aunque también puedes usar leche si lo prefieres. Tritura bien las hebras de azafrán en un mortero para incorporarlas después al caldo, junto a la canela con rama y a la canela en polvo. Ahora es muy importante salar el caldo y probarlo hasta que el sabor esté en su punto justo. Añade la pasta y deja que se cocine en ese caldo especiado. Una vez listo, deja que se enfríe para tomarlo bien fresquito. ¡Y listo!