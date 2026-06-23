Prepárate para una noche mágica con esta receta de macarrons de Sant Joan
- Aprende a hacer esta deliciosa receta
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La noche de San Juan es una noche antigua, llena de fuego, música, deseos y supersticiones. Se queman los malos recuerdos, se saltan hogueras para atraer la buena suerte y se pide al verano que llegue lleno de energía positiva y cosas buenas. Una noche que tiene olor a humo, a mar y a cocina popular. Porque, como ocurre con todas las grandes fiestas, alrededor de las hogueras también se encienden los fogones, y en esta ocasión, descubrimos una tradicional receta de Ibiza, los macarrons de Sant Joan.
Macarrons de Sant Joan
Uno de los platos principales era la coca de chicharrones, pero de postre, la tradición siempre ha mandado que se hagan los macarrons de San Joan.
Catalina nos ha enseñado esta receta tradicional de su madre y su abuela, que mantiene vive la magia de la noche de San Juan. Una costumbre que se une a la hoguera típica que se hace cada 23 de junio con trastos viejos y muebles que no tienen arreglo, y sobre los que se coloca un ninot para simbolizar el fin de lo negativo.
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No te pierdas Aquí la Tierra, de domingo a viernes a las 20:25h en La 1 y, también disponible de forma gratuita en RTVE Play. Aprende y disfruta con Jacob Petrus, y, a partir del 1 de julio, también con Marc Santandreu, sobre la agricultura, ganadería, jardinería, cambio climático, gastronomía… ¡y un sinfín de temas más!