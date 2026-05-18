Hora azul y hora dorada: ¿qué son?

¿Sabéis el dicho: “Nunca te acostarás sin saber algo nuevo”? Podría ser el resumen perfecto de cada programa de Aquí la Tierra. Una fuente de sabiduría en todos los sentidos. A veces descubrimos conceptos sobre los eclipses, otras de los tipos de razas o especies que habitan nuestro país, otras, consejos para enfrentarnos al mal tiempo, y otras, como hoy, sobre el tiempo horario.

Distingue entre hora azul y dorada

Es en el crepúsculo, en esa claridad que hay antes de que salga o se ponga el Sol. Si consideramos el horizonte como 0º, al amanecer la hora azul se produce entre -6 y -4º, cuando el Sol todavía está oculto, pero ya muy cerca de salir. Y la hora dorada tiene lugar entre -4 y 6º, justo antes de salir y cuando ya ha salido el Sol. En cambio, al atardecer el orden es inverso. Primero es la hora dorada y después la hora azul.

En la hora azul, como su propio nombre indica, el cielo tiene una tonalidad azul intenso, son colores fríos. Es un momento muy interesante para la fotografía urbana. En cambio, en la hora dorada la luz es cálida y anaranjada, favoreciendo el retrato del paisaje rural, siendo ideal para llevar a cabo la técnica del contraluz.