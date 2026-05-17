Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 18 al 24 de mayo

Arranca una nueva semana y con ella, nuevos contenidos originales y exclusivos en RTVE Play. Del lunes 18 al domingo 24 de mayo, te proponemos programas diferentes, con invitadas e invitados que te harán pasar un buen rato. EN PLAY es una apuesta estratégica por el entretenimiento en directo que, además, esta semana llega con sorpresas, con nuevas colaboradoras e invitadas que no te dejarán indiferente.

Además... ¡Volvemos con los programas culinarios! Javi Hoyos regresa con un nuevo Teleplanistas para analizar todo lo que suceda en MasterChef. Por supuesto, no faltará la visita del último expulsado o expulsada del talent culinario.

No te olvides de que en nuestra plataforma puedes encontrar el mejor cine nacional e internacional, con una cartelera cargada de estrenos. Disfruta también de los cortos que ya tienes disponible en RTVE Play.

En Play (lunes a jueves, a partir de las 15:30 horas) En Play arranca a las 15:30 horas de la tarde con El Recreo. Ángela Fernández y Valeria Ros, acompañadas de los mejores colaboradores, analizan la información más viral e impactante que se mueve en redes sociales. Te cuentan las últimas tendencias, los reel más virales, la deep web, y todo lo que aún no sabes y que te va a flipar. ¿Te lo vas a perder? El recreo En Play - El Recreo - Programa 41 Hoy en El Recreo, Laura del Val hace un alegato en defensa de las "señoras castellanas" y nos enseña a usar el sticker perfecto para cuando tu amig... Ver ahora Dentro de En Play puedes disfrutar también de los mejores videopódcast. Además, cada tarde, de lunes a jueves, vas a poder enterarte de todo en La Retaguardia, con el repaso más curioso de la actualidad que hace Inés Hernand. A partir de las 20:35 horas, desde el humor y la sátira, Inés está acompañada por Marina Lobo, Nerea Pérez de las Heras, Marina Rivers, Guillermo Alonso o Samantha Ballantines. La retaguardia En Play - La Retaguardia - 12/05/2026 Inés Hernand aprovecha el arranque del programa para agradecer a Lamine Yamal por posicionarse a favor del pueblo palestino, aunque le suponga perd... Ver ahora

Mañana más En Play (lunes a jueves, a las 16:45 horas) Emociones, música, ritmo e imaginación. Todo lo demás vendrá después o ya ha pasado. Un programa lleno de personas con sus más y sus menos, pero sobre todo con sus más. Ángel Carmona lo presenta y trata de vocalizar durante las dos horas. Anto Vicente le soporta mientras sigue aprendiendo de música y enseñando de pensamiento crítico y de la vida en general. El resto del equipo también con taras varias, todas soportables, queribles y amables aportan retranca, cultura y buen rollo. Y ninguno de ellos está a la altura de sus invitados, porque sí, también habrá música, mucho humor y colaboradores de nota.

LUNES 18 DE MAYO

Rebobinando - Capítulo 6 El programa tiene invitados recurrentes, amigos del presentador, de David Sainz, perfiles creativos y conocidos del ámbito audiovisual y cultural. No se analiza: se recuerda, se discute y se deforma. Diálogos de un podcast ligero y personal de un grupo de amigos recuperando las películas y series que marcaron sus vidas. En definitiva, la propuesta audiovisual busca acompañar esa idea con un tono cercano y reconocible, invitando al espectador a mirar atrás y reencontrarse con sus propias películas y su propia juventud con precisión los marcos del debate, que interviene desde la redacción y fuera del plató. Rebobinando Rebobinando - Programa 5 - Tipos duros Los tipos más blandos del panorama hablando de tipos duros, frases míticas y acción absurda. Un repaso al cine de machotes ochenteros.... Ver ahora

Cosas de Palacio - Capítulo 9 Cosas de palacio es el videopodcast conversacional que une las dos series líderes en las tardes de La 1: Valle Salvaje y La Promesa. En él, los actores de ambas series se reúnen en los decorados de ambos platós para desvelar a los espectadores todos los secretos de sus tramas, las mejores anécdotas de rodaje, sus experiencias personales… Cosas de palacio Cosas de palacio - Episodio 9 - En busca del mejor chiste Manuel Regueiro y José M. Blanco (La Promesa) y Loren Mairena y Rafa Álamos (Valle Salvaje) cuentan su mejor chiste... y responden preguntas difíci... Ver ahora

Mi persona favorita - Capítulo 9 Un videopodcast, dirigido y presentado por Dani Rovira y Arturo González-Campos. Un acogedor salón por el que capítulo a capítulo irán pasando invitados e invitadas, "personas favoritas" para dejar sus mejores ideas. Una colección de conversaciones desenfadadas y diversas, marcadas siempre por el humor y las referencias culturales. Personas que charlan y saben cómo. Mi persona favorita En Play - Mi persona favorita - Episodio 8 - Patricia Espejo La cómica y guionista Patricia Espejo es la persona favorita de Dani y Arturo en este capítulo. El humor y sus contextos marcan la conversación.... Ver ahora

CAPTCHA - Capítulo 10 'CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet' está presentado por Javi Hoyos y aborda con humor, rigor y espíritu crítico, los grandes retos de la digitalización y las competencias DIGICOMP: desde la alfabetización mediática y la identidad digital hasta la inteligencia artificial, la seguridad online o el pensamiento crítico. En cada episodio, Javi conversa con perfiles tan diversos como Grison, Benita, Pilar Rubio, Inés Hernand, Soraya, Pepe Rodríguez, Alba Carrillo, Samantha Ballentines, Mario Marzo o Wilbur, que se enfrentan a una pregunta clave: ¿sabemos realmente movernos en el entorno digital o solo estamos sobreviviendo a él? CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet En Play - Captcha. El videopodcast: sobreviviendo a internet - Programa 10: Willbur CAPTCHA es un videopodcast presentado por Javi Hoyos que explora, con humor y mirada crítica, cómo sobrevivimos (o no) al mundo digital. Porque en ... Ver ahora

MARTES 19 DE MAYO

Menudo cuadro - Capítulo 12 David Andújar, David Insua y Carlota Corredera desafían al algoritmo y arrojan un poco de espíritu crítico para mirar el mundo a través de la cultura pop. El medio perfecto para dialogar, confrontar, desarrollar la tolerancia sin reivindicar verdades absolutas y encontrar el camino para comprender mejor el mundo. ¡Menudo cuadro! En Play En Play - Menudo Cuadro - Episodio 11 - Mariona Terés Nuestros tres presentadores reciben hoy a Mariona Terés, que acaba de estrenar la serie 'Barrio Esperanza' con RTVE.... Ver ahora

El método Delicious Marta Sanahuja abre las puertas de su casa en El Método Delicious, el formato donde explicará su filosofía de vida a través de diferentes recetas. En los diferentes programas, Delicious Martha elabora algunas de las recetas con las que dio un giro a su vida y le ayudaron a escapar de su "etapa más oscura". El método Delicious El Método Delicious - Episodio 3: Tarta de queso. Dos versiones 'Delicious' La jueza de 'MasterChef', Delicious Martha, prepara dos versiones de la tarta de queso y descubre por qué es uno de los postres más versátiles.... Ver ahora

Teleplanistas - Capítulo 6 Las cocinas de Masterchef están al rojo vivo y Javi Hoyos lo sabe muy bien. El periodista conduce un nuevo especial de 'En Play' con el expulsado del talent culinario por excelencia de cada semana. ¿Quién de sus compañeros es el mejor cocinero? ¿Y el más sobrevalorado? Estas y otras preguntas se resuelven en el especial de 'En Play'. Teleplanistas Teleplanistas - Programa 2 - Entrevista con Inma ('MasterChef') y Alba Morena ('La casa de la música') Esta semana Teleplanistas recibe a Inma, la última expulsada de Masterchef. También abrimos las puertas de La Casa de la Música, el gran evento mus... Ver ahora

Está el horno para bollos Llega a Playz un nuevo capítulo de la cuarta temporada de su exitoso videopodcast Está el horno para bollos. Bajo la conducción de la periodista Nerea Pérez de las Heras y la divulgadora Judith Tiral, el formato continuará explorando perfiles inspiradores de mujeres lesbianas y bisexuales y analizando temas clave para la comunidad LGTBIQ+. El contenido estará disponible bajo demanda en las plataformas de RTVE Play, RNE Audio, Spotify y el canal oficial de YouTube de Playz. Está el horno para bollos Está el horno para bollos - Temporada 4 - Episodio 1 ‘Está el horno para bollos’ vuelve con su cuarta temporada de la mano de la periodista Nerea Pérez de las Heras y la divulgadora Judith Tiral, que ... Ver ahora

MIÉRCOLES 20 DE MAYO

Ubícate - Capítulo 4 Humor y actualidad de la mano de Emilio Doménech ‘Nanísimo’, Mar Manrique y Marina Enrich. Un espacio de periodismo y entretenimiento que aborda en directo los temas más relevantes de la semana bajo el lema “dónde estamos, a dónde vamos”, ubicando al público en el contexto frenético de la actualidad, las tendencias y los fenómenos sociales. Les acompañan expertos, personalidades del mundo de la cultura y un disparatado y entrañable reportero animado de color azul que conecta el plató con el exterior y la conversación en redes sociales. En medio del ruido mediático, la polarización y una realidad casi distópica, ‘Ubícate’ utiliza la comedia como válvula de escape y remedio antimareo. Ubícate Ubícate - Programa 2 ¿Puede una IA adivinar tu ideología política solo mirando tu cara? ¿Por qué cada vez más jóvenes sienten que deberían empezar a ponerse bótox antes... Ver ahora

Influ-realismo mágico - Capítulo 12 Lorena Macías (@hazmeunafotoasi) sienta a charlar creadores, representantes, marcas y plataformas para preguntarles si de verdad no hay nadie al volante de esta locomotora indecente que hemos llamado influencer marketing. Influ-Realismo Mágico. En Play En Play - Influ-Realismo mágico - Programa 11 - Convertir el cáncer de mama en dinero, con Teta&Teta Hablamos sobre la asociación sin ánimo de lucro Teta&Teta, que denuncia que hay muchas marcas y empresas sacando dinero a través de la enfermedad... Ver ahora

Héctor de comer - Capítulo 5 El humorista y presentador Héctor de Miguel (antes conocido como Quequé) se lanza a la aventura de los programas de cocina, una faceta en la que jamás te lo hubieras imaginado. Cada semana cocinará una receta de nuestra extensa gastronomía con un invitado que le hará a las veces de pinche. Héctor de comer Héctor de comer - Temporada 2 - Episodio 4 - Pablo Ibarburu y unas buenas lentejas Héctor de Miguel recibe en su cocina a Pablo Ibarburu. Un vasco cocinando… ¿qué puede salir mal? Pues todo, porque Pablo no sabe ni freír un huevo.... Ver ahora

Podcast, el podcast Miguel Campos con Laura del Val y Jorge Yorya interpretando los papeles más locos del panorama. Mientras tanto, Aaron Aguilera escribe canciones y pone el sonido a cada capítulo. Grabado con público en directo, Podcast, el podcast se ha destapado como una de los contenidos más interesantes de la temporada. Podcast, el podcast Podcast el podcast - Temporada 3 - Casi estáis haciendo un podcast Si algo nos enseña Miguel Campos hoy con su anécdota de maratones es que en la vida hay que esforzarse porque si te esfuerzas al final la vida te r... Ver ahora

JUEVES 21 DE MAYO

Las del Cadillac - Capítulo 9 Las chicas del Cadillac es un road trip sonoro, un viaje guiado por dos melómanas que conducen a 200km/h por viejas carreteras secundarias. En la parte trasera, nuestros invitados tienen 50 minutos para salvarse eligiendo las canciones de su vida. ¿Qué escucharías si este fuese tu último viaje? ¿Cómo sería la banda sonora de la noche más larga? ¿Qué canción sonó aquella primera vez? Un secuestro sobre cuatro ruedas que hará girar los discos hasta que la música nos salve. Las del Cadillac, En Play En Play - Las del Cadillac EN PLAY - Temporada 2 - Episodio 9 - Carlangas, nostalgia dosmilera en universo paralelo Secuestramos a un gallego que es más de Carabanchel que Manolito Gafotas. Carlangas se sube al Cadillac para trazar un camino lleno de canciones qu... Ver ahora

Poco me parece - Capítulo 6 Humor y actualidad a lo bestia presentado por Marina Lobo. Cada jueves repasará, desde su punto de vista, lo mejor y lo peor de la semana acompañada por un elenco que ya quisiera el Circo del Sol. El cómico jerezano y doble de luces de Gabriel Rufián, José Cabrera, nos traerá noticias a favor del ser humano en estos tiempos distópicos, que no vamos sobrados. Por su parte, Fernando Moraño, el mejor pelo de la escena cultural (con permiso de Oliver Laxe) se anticipará a los negacionismos e imaginará los que están por llegar mientras que Miguel Martín saldrá cada semana a la calle para para hacer algo que el CIS nunca se atrevió a hacer: preguntar su opinión a la gente. Poco me parece Poco me parece - Programa 5 - Nos damos de baja del ABC A Marina Lobo, José Cabrera y Fernando Moraño aún no les han quitado la acreditación de RTVE, los obreros de Navantia bajan de las alturas para que... Ver ahora

Invasores - Capítulo 3 Los Invasores es un programa donde un chino, un inglés y dos invitados de diferentes procedencias muestran y se ríen de aquello que nos diferencia, pero también de lo que nos une. ¿Es más difícil ligar en España? ¿A qué jugabas de pequeño? ¿Qué costumbre te choca de los españoles? ¿Cómo afrontamos hacernos viejos? El amor, la infancia, la educación o la muerte son algunos de los temas que abordarán en cada programa. Probablemente encontrando más risas que conclusiones. Además, se someterán a un desquiciado test final donde medirán su españolidad. Los invasores Los invasores - Episodio 2 - ¿Cómo de diferentes son nuestras infancias? La actriz rumana Bianca Kovacs y el cómico venezolano Edu Halmoguera tiran de recuerdos para charlar con Jiajun Yin y Alex Ayres sobre la infancia.... Ver ahora

La Semana - Capítulo 4 Conducido por Pepa Bueno, La Semana es un videopodcast que analiza temas de actualidad desde un enfoque diferente, con la perspectiva de sus protagonistas o afectados y la de expertos que conversan con la periodista para entender el contexto. La semana La Semana, con Pepa Bueno - Capítulo 3 - Criminal Aliens: ICE y la criminalización de los migrantes Criminal Aliens, el tercer capítulo de 'La semana', analiza las campañas del ICE en EE.UU. y las consecuencias sociales de estas políticas antimigr... Ver ahora